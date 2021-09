Chrudim je ve tabulce zatím na patnáctém místě se čtyřmi body. Prostějov má o tři víc a je dvanáctý. I proto by pro klid do dalšího průběhu sezony potřeboval doma vyhrát a zase se od chvostu tabulky vzdálit.

Vedení klubu v pauze sáhlo také do hráčského kádru a na poslední chvíli ještě mužstvo obměnilo. Na hostování do Uničov, respektive Bohunic odešli obránci Roman Bala a Martin Sus. Naopak v poslední den přestupního termínu získal Prostějov z Opavy stopera či defenzivního záložníka Jana Schaffartzika a ze Žižkova pravého obránce Jakuba Urbance.

Poslední ostudný výkon prostějovských fotbalistů ve Vyškově, kde schytali čtyřgólový nářez měl u vedení dohru. Hráči dostali týmový trest a do konce podzimu budou za fanoušky platit vstupné. Už na sobotní duel proti Chrudimi (od 17 hodin) tak mohou příznivci přijít zdarma.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.