Přehnanou euforii ale rozhodně v prostějovských řadách nehledejte.

„Začátek byl možná trochu rozpačitý po výsledkové stránce. Když ze čtyř zápasů nevyhrajete, doma dvakrát remizujete a ještě jednou prohrajete, tak to není ideální. Stejně jako tehdy se ale i v téhle fázi, kdy jsme čtyřikrát vyhráli, dívám především na to, jaký hrajeme fotbal, jaké výkony podáváme,“ ujišťuje mladý trenér Prostějova Pavel Šustr.

„Neřeším tolik, jestli jsme vyhráli, nebo prohráli. Beru to tak, že se nám teď prostě daří. Hlavně mě ale těší, že výsledky, kterých jsme dosáhli nejsou náhodné. Došli jsme k nim tím, co chceme předvádět,“ pochvaluje si.

V Chrudimi jeho tým rychle vedl. Už v 6. minutě se prosadil Jakub Matoušek. Jednadvacetiletý křídelník, který stále patří olomoucké Sigmě se v posledních čtyřech zápasech trefil počtvrté.

Stavíme na týmovém výkonu

„Nevím, jestli bych ho nazval přímo rozdílovým hráčem. Když teď dává góly, tak nám ten rozdíl v zápase opravdu dělá, zase bych ho ale nevyzdvihoval více než ostatní hráče,“ uvedl Šustr.

„Stavíme na týmovém výkonu. On má samozřejmě předpoklady. Chceme hrát rychlý fotbal a on do toho dobře zapadá, protože je to rychlostní a brejkový hráč. Svou pílí a náběhy do prostorů si dokáže vytvořit správné situace,“ řekl kouč na Matouškovu adresu.

Na tři body by ale jeho branka tentokrát nestačila. Domácí totiž dokázali vyrovnat zásluhou Ladislava Mužíka. Nejdřív ještě před přestávkou přežil Prostějov šanci Korejce Ju Kang-hjuna, po změně stran už ale po brejku inkasoval.

„Kluci se ale nepoložili a snažili se to stáhnout zpátky na svou stranu. Chrudim měla hodně standardních situací i příležitosti, které nezvládla. My jsme pak po jedné standardce vyjeli dopředu. Jurásek výborně udržel balon a Bialek z pozice stopera předvedl skvělý devadesátimeterový sprint, předběhl všechny a dorazil to do prázdné brány,“ ocenil Šustr.

Napínavé až do konce

Chrudim se pak znovu tlačila za vyrovnáním a Prostějovští horko těžko odolávali.

„Po standardkách jsme měli problémy. Na druhou stranu jsme měli tři nebo čtyři situace, kdy jsme mohli rozhodnout. Matoušek trefil tyčku. Nakonec to bylo napínavé až do konce. Ale vyhráli jsme zaslouženě. Na stoprocentní šance jsme podle mě na tom byli o něco líp. Především jsme jich ale víc proměnili,“ řekl Šustr.

Prostějov teď čeká ve středu vložené kolo proti Ústí nad Labem (od 13.30), které se také pohybuje v popředí tabulky, ale naposledy prohrálo v Hradci Králové, takže kleslo na páté místo.

„Celkově nás teď čekají zajímaví soupeři, kteří podle mého budou kvalitou asi výš než ti, se nimiž jsme hráli dosud. Bude to pro nás určitý obrázek, co jsme už schopní zvládnout,“ míní Šustr, podle kterého nehrozí, že by hráči po úspěších byli až příliš nahoře.

„Výsledky jsou pro nás povzbuzením, ale kluci vidí, že k výsledkům vede hlavně to, že zápas tvrdě odpracují a nečekají, co se stane. Že by létali v oblacích, to se nebojím. Myslím, že to máme pevně pod kontrolou,“ usmál se Šustr.