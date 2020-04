Šustr k týmu přišel v zimě a zatím jediný ostrý zápas stihl odkoučovat proti Ústí nad Labem. Po remíze 1:1 už sezonu přerušila pandemie koronaviru.

Právě situace kolem ní teď určuje všechny další kroky.

„Sledujeme to, abychom mohli co nejpružněji reagovat. Není příjemné, když stále nemáme pevné datum, ale rozumím tomu, že situace je složitá. My navíc nemáme zodpovědnost za všechna rozhodnutí. Prostě čekáme a uvidíme, kdy dostaneme případně povolení hrát,“ řekl Šustr.

Prostějovský kouč připouští, že ve specifických podmínkách bude složité nachystat mužstvo správně právě na den D.

„Bude to alchymie, ale pro všechny to bude stejné. Až zápasy nám ukážou, kdo zvolil nejlepší variantu přípravy,“ míní Šustr a hned dodává vysvětlení.

„Hráči dosud běhali po lesích, tam mohou rozvíjet kondici, ale fotbal je mnohem víc než jen to,“ upozorňuje Pavel Šustr.

„Reakce na herní situace, specifické fotbalové zatížení, to se dá natrénovat jedině hrou, případně nějakými cvičeními, která teď nejsou povolená. I to, co můžeme dělat teď má k fotbalu ještě daleko,“ doplnil muž, který jako hráč i trenér prošel Zbrojovkou Brno.

Hráče tak podle něj teď čeká oživování fotbalových dovedností. „Skutečná příprava týmu snad bude možná brzy,“ dodává prostějovský kouč.

Sám by si představoval před restartem soutěže aspoň čtyři týdny přípravy, tuší však, že to možné nebude.

„Jako hráč bych do toho chtěl vlétnout co nejrychleji, klidně po dvou týdnech. Ale jako trenér bych si představoval delší dobu. Přece jen cítíte zodpovědnost za výsledky. Když se nepovedou, můžete přijít o práci. Přitom teď jste v situaci, kdy to vlastně nemůžete moc ovlivnit,“ popisuje nepříjemnosti.

„Nikdo neví, co to udělá. Když si uvědomíme, že hráči nemají měsíc a půl za sebou žádný zápas, dokonce ani hru na tréninku. Asi těžko budeme moct sehrát nějaký přátelský zápas. Je to úplně nová situace. Ale myslím, že to může být i zajímavé,“ prohlásil Šustr.

Také on si ale uvědomuje, že ještě zdaleka není vyhráno.

„Všichni cítíme, že z hlediska vývoje epidemie jsou teď zprávy spíš pozitivní. Ale je tu také spousta nejasností. V první řadě jde o zdraví a bude důležité stanovit, co se stane, kdyby někdo onemocněl. To si myslím, že je naprosto nejdůležitější. Věřím ale, že se ta rizika podaří zvládnout,“ dodal Šustr.