Fotbalisté Prostějova vedli nad třetiligovým Startem Brno už o dva góly, přesto v duelu nakonec jen remizovali. Trenér domácích Pavel Zavadil byl po utkání z výkonu svých svěřenců pořádně rozhořčen.

1. SK Prostějov - Start Brno | Foto: Michal Muzikant

Fotbalový Prostějov v utkání ukázal dva testované hráče – brankáře Martina Hrubého a mladého Patrika Kulíška. „Nejprve si jejich výkon vyhodnotíme v realizačním týmu,“ nechtěl hodnotit výkon testovaných hráčů kouč Prostějova Pavel Zavadil. Naopak pro zranění či nemoc chyběli Habusta s Jaroněm, jen z hlediště sledovala duel možná posila Ondřej Ševčík, který s týmem dopoledne trénoval v posilovně.

V úvodních minutách oba týmy rozezvonily konstrukci, Prostějovští tyč, na druhé straně přišlo břevno ze standardní situace.

V prvním poločase se ale diváci dočkali tří branek. Dvakrát se za domácí prosadil Tomáš Malec, který se trefil jednou hlavou a jednou protečoval do sítě přihrávku spoluhráče.

Ještě do poločasu mohl zkompletoval hattrick, jednou ale jeho ránu vyrazil brankář, podruhé levačkou minul. Naopak Start Brno dokázalo ještě do přestávky snížit.

Po změně stran měl Prostějov několik příležitostí odskočit opět na rozdíl dvou branek, jenže Matoušek ani Bartolomeu ve svých šancích neuspěli. A tak přišel pár minut před koncem trest, když hosté z ojedinělé šance vyrovnali na konečných 2:2.

„Vůbec se mi to nelíbilo, špatný výkon, spoustu tragických až podprůměrných výkonů od většiny hráčů. Takhle se nadále prezentovat nebudeme. Hráči, kteří to nechápou, nebudou nastupovat. Vybereme ty nejlepší, kteří budou mít nejlepší formu, chápat, co chceme hrát a plnit věci, které po nich chceme. Jsem hodně zklamaný. Po výborném výkonu se Sigmou tohle bylo hodně špatné. Nebylo tam nic až na šance, které jsme neproměnili, ale to je naše nemohoucnost a nekvalita. “ kroutil hlavou trenér prostějovského týmu Pavel Zavadil a připomenul víkendovou porážku 2:3 s Olomoucí.

„Jsme sice v zátěži, tvrdě trénujeme, ráno byla před zápasem těžká posilovna, ale to jsme chtěli. Většina odehrála poločas, ale výkon nebyl hodný prostějovského dresu ani druhé ligy. Je to o přístupu, nastavení hráčů a oni si to musí říct a nastavit sami. My na ně před zápasem i v tréninkovém procesu apelujeme, říkáme jim, na co si musí dát pozor a co je pro nás důležité,“ dodal Zavadil.

Další zápas odehraje Eskáčko v sobotu, když uzavře Tipsport ligu soubojem s Opavou (10.30.)

1. SK Prostějov - Start Brno 2:2 (2:1)

Branky Prostějova: Malec 2.

Prostějov: Hrubý (46. Krynskyj) - Studený, Kulig, Bartolomeu, Koudelka (46. Matoušek), Mach (46. Slaměna), Kulíšek, Matocha (46. Badra), Bednár (46. Gábriš), Zapletal, Malec (46. Látal). Trenér: Pavel Zavadil