Slovenský urostlý útočník Tomáš Malec přicházel do Prostějova jako velká ofenzivní hrozba. Dlouho to však nepotvrzoval. Na gól čekal téměř půl roku. Dočkal se až proti béčku Sparty a při remíze 3:3 pálil hned dvakrát.

Video ze zápasu 1. SK Prostějov - AC Sparta Praha B | Video: Deník/David Kubatík

První mistrovský zápas odehrál třicetiletý útočník v dresu Prostějova 4. března. Celkem v šestnácti duelech druhé ligy v řadě vyšel naprázdno. Ve 39. minutě středečního duelu proti béčku Sparty ale poprvé udeřil.

„Už jsem na to čekal nejen já, ale všichni. Přišlo to a doufám, že to bude pokračovat. Věřím, že nabírám takové sebevědomí, abych týmu pomáhal. Jsem za góly rád,“ říkal po utkání.

Nezůstalo totiž u jedné branky, také druhou přidal hlavou. První po centru Bartolomea, druhou po pasu od Koudelky.

FOTO: Přestřelka v Holici. Prostějov remizoval s posíleným béčkem Sparty

„Asi to byly mé typické góly. První gól byl po fantastickém míči od Barta, druhý od Koudyho. Už mi to tam asi umí dát. Půl roku jsme se museli hledat, kam mi to dát. Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ glosoval spolupráci s kreativními záložníky.

Sezonu přitom začínal na lavičce, protože důvěru dostával Jan Silný, který přišel v létě na hostování z Jablonce a v úvodních dvou kolech odehrál jen 56 minut. „Konkurence mi mohla pomoci. Je vždy dobrá. Jsem týmový hráč a když se bude vyhrávat, tak budu šťastný. Samozřejmě chcete hrát a trošku vás zamrzí, když nehrajete. Vždycky jsem byl ale nachystaný z lavičky. Jsem rád, že jsem takhle využil trenérovu důvěru,“ popisoval Malec.

Musel na sobě ale hodně zamakat, protože kouč Michal Šmarda s jeho hrou nebyl úplně spokojený.

„S Dinem jsem měl velký pohovor už v průběhu minulé sezony. Jeho výkony nebyly dobré. Možná to bylo způsobené tím, že přišel v zimě a nebyl na tom úplně dobře kondičně. Říkal jsem mu, že na sobě přes léto musí zapracovat, že góly dávat umí, ale je potřeba, aby byl v prostorech, kde se s jeho postavou dávají. Musí být dravější a způsobem hry pro tým přínosnější,“ říkal jasně Šmarda.

„Zapracoval na sobě, jde to na něm vidět a výkony jdou nahoru. Proti Spartě odvedl perfektní práci. Dostal kvalitní míče, což je také důležité. Vše se sešlo a jemu to pomůže,“ dodal trenér.

Prostějov má posilu z Baníku

„Přípravu jsem odmakal. Neřekl bych, že kondička předtím nebyla, cítil jsem se i tehdy dobře. Někdy to možná vypadá, že v šestnáctce jen stojím, ale je tam spousta soubojů, které vyčerpávají. Někdy chodím až moc do defenzivy, což mě jako dvoumetrového hráče také stojí síly. Teď, když jsem dva zápasy moc nehrál, jsem se necítil nejlépe, ale padlo to tam,“ přemítal Malec.

A čím to tedy bylo, že předtím góly nedával? „Těžko říct, pokládal jsem si stejnou otázku. Ale dělám všechno pořád stejně, přidávám si v tréninku, ale tak to bylo. Přes letní pauzu jsem si vyčistil hlavu, našel nový impuls a věřím, že když na sobě budu makat, bude mi to tam padat dál,“ uzavřel fotbalista, který hrál mimo jiné v Sigmě, norském Rosenborgu, slovenském Trenčíně a vyzkoušel si soutěže v Litvě, Lotyšsku, Itálii či Polsku.