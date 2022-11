„Jsem překvapený, nečekal jsem, že by mohla pozvánka přijít. Snažil jsem se hned seznámit s co nejvíce lidmi, abychom měli dobrou partu a všichni jsou příjemní a snaží se mi pomoct. Teď je na mně, abych se ukázal,“ sdělil Elbel, který ještě minulou sezonu hrál třetí ligu za Vratimov a je to jeho premiérová nominace do národního týmu, pro youtube kanál české reprezentace.