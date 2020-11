„Samozřejmě jsem byl na ten výpadek naštvaný, ale když pak naskočilo, že vedeme 1:0 a 2:0, tak to bylo lepší,“ smál se už s odstupem Šustr.

„Kluci na hřišti i z realizačního týmu to zvládli výborně,“ dodal trenér, který by už měl stihnout příští duel s Vlašimí, který se bude hrát v reprezentační přestávce 17. listopadu.

Jak vám bylo po těle, když krátce po začátku přenos zápasu vypadl?

Samozřejmě, že jsem byl naštvaný. Najednou jsem neměl žádnou zpětnou vazbu a nemohl jsem nijak reagovat. Na druhou stranu našim trenérům jsem věřil, že to zvládnou. Měli jsme nachystané alternativy pro případ, kdyby se našim hráčům nedařilo, nebo kdyby se ve hře nedařilo, co jsme chtěli. Byli jsme připravení. Ale když jsem seděl u internetu a neviděl jsem nic, tak mi to vadilo. Když pak naskočilo, že vedeme 1:0, 2:0, tak to bylo lepší (směje se).

I tak jste prý byli v poločase v kontaktu s Petarem Aleksijevičem.

To ano, ale když jsem nic neviděl, těžko jsem mohl něco radit. Kluci na lavičce zareagovali na to, že došlo k výměně postů u dvou hráčů a soupeř začal hrát trochu jinak. Říkal jsem jim jen, že oni to dobře vidí a cítí, jak to na hřišti vypadá. A pokud cítí, že je potřeba něco změnit, tak ať to udělají. Museli se rozhodnout sami.

Nakonec vám zbylí členové realizačního týmu i hráči na dálku poslali výhru 3:0, takže jste je asi chválil, že?

Výsledkově jednoznačně pochvala. Jsou to důležité body z domácího zápasu. Zvlášť, když jsme předchozí zápasy doma ztratili nebo jen remizovali. Samozřejmě jsem i klukům z realizáku poděkoval, že práci odvedli dobře. Hráče nachystali a oni pak utkání odpracovali. Nepolevili a nenechali soupeře nadechnout.

Když jste duel viděl později ze záznamu, co vám ukázal?

Od prvního zápasu mají všichni svá očekávání, jaké to po rozjezdu bude. Soupeř měl nového trenéra. Byli jsme zvědaví. Chtěli jsme hrát trošku jinak. Už jsem viděl video a objevovaly se tam věci, které jsme si přáli. Tohle vám ukážou jedině zápasy. Pouze zápasy ukážou, jak máme návyky zafixované. Jestli už vědí, jak se chovat. Byly tam úseky, kdy nám to šlo a kdy to nebylo tak dobré. Ale to je normální.

Klíčové byly dva góly před poločasem?

Když hrajete doma s vyrovnaným soupeřem, je to hodně o první brance a o tom, jak do zápasu vstoupíte. Když se vám povede dát první gól, tak se hráči většinou zklidní a jsou schopní podat uvolněnější a tím pádem i lepší výkon.

Jak to máte nyní s tréninkem? Jak se připravuje tým na dálku z karantény?

I za normálních okolností mám nachystaný podrobně celý týden dopředu. A výhledově měsíčně a čtvrtletně taky, podle toho na čem chceme pracovat. Do toho pak zařazujeme cvičení, na rozvoj konkrétních věcí. S trenéry jsme samozřejmě v kontaktu. Předáváme si informace. Posílal jsem jim videa, abychom věděli, na čem zapracovat. Zároveň ale nechávám prostor i jim, že si třeba na tu konkrétní věc dosadí svoje vlastní cvičení.

V úterý 17. listopadu budete hrát s Vyšehradem. Tento zápas už stihnete?

Předpokládám, že už bych zase měl být u toho, protože karanténa je deset dnů a tu budu mít za sebou. Ale uvidíme samozřejmě na základě testů, na které půjdeme v pondělí.