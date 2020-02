Tenkrát v nadsázce předseda František Jura zavtipkoval o baráži a vrátilo se mu to jako bumerang.

„Prohráli jsme první čtyři zápasy a ani jsem pak nemohl brát telefony,“ zavzpomínal.

Letos byl tedy na tiskové konferenci opatrnější.

„Neříkám, že jsme v ohrožení sestupem, ale cíl je dostat se co nejrychleji do klidného středu tabulky. Máme jen 18 bodů, to je realita. Potřebujeme se odrazit nahoru,“ říkal tentokrát.

Pomoci má především nový trenér Pavel Šustr. Někdejší kouč brněnské Zbrojovky, se kterou loni jen těsně nepostoupil do nejvyšší soutěže, má k ruce asistenty Tomáše Hunala a Matěje Vybíhala a přes zimu se snaží mužstvo přebudovat k obrazu svému.

Musíme běhat a rvát se o každý míč

„Chceme mít pracovitý tým, který bude běhat a rvát se o každý míč. A kdykoliv bude možnost, jít do protiútoku. Zároveň chceme víc dominovat s míčem a s daleko větším počtem hráčů se dostávat do zakončení,“ řekl Šustr.

„V některých zápasech se nám to dařilo víc, v některých méně. Někdy jsme nehráli kompletní, pak z toho některé věci vypadly. Můj subjektivní pocit ale je, že to hráči dostávají pod kůži. Každý má v týmu určitou svou roli a zdá se mi, že hráči to začínají chápat,“ doplnil trenér, který vystřídal u kormidla po skončení podzimu Oldřicha Machalu.

S kádrem je spokojenost

Prostějovský kádr doznal několika změn. Skončil záložník Marek Střeštík, obránce Jan Kotouč, který se vrátil z hostování do mateřské Sigmy Olomouc, a ze zdravotních důvodů ukončila kariéru zkušený Tomáš Janíček.

Mužstvo tak bylo třeba doplnit. Na zkoušce se objevilo během ledna a února hned několik hráčů. Místo si vybojovali obránce Daniel Bialek z Frýdku-Místku nebo krajní záložník či obránce Michal Stříž, který hrál naposledy za Vítkovice. Na poslední chvíli dorazila i jedna posila z nejvyšší soutěže – ofenzivní záložník či útočník Bronislav Stáňa z Opavy. „Zajímali jsme se o něj už dávno, když hrál ještě za Znojmo a potom i později, vyšlo to až teď a jsme rádi, že ho tu máme,“ řekl předseda Jura.

„Se stavem kádru jsem spokojený, žádné další hráče, kteří by třeba nevyšli, jsem nechtěl. Vybírali jsme i s ohledem na budoucnost, aby hráči měli potenciál se v Prostějově rozvíjet a posunout se dál,“ doplnil kouč Šustr.

Novým kapitánem matador Polák

„Tým určitě má na to, abychom zvládli úvodní zápasy a dostali se z nějaké nejistoty. Pak věřím, že budeme schopní podávat dobré výkony. Bodový cíl jsem nedostal od vedení, ani si ho nedávám. Chtěl bych ale vyhrát všechny zápasy,“ pousmál se Šustr.

„Každý, kdo hraje fotbal, nebo jakýkoliv sport, to dělá proto, aby vyhrál. Jestli se to povede, nebo ne, to už je pak druhá věc,“ dodal velezkušený záložník Jak Polák, který bude nově kapitánem týmu.

„Nejde ale o to, že bychom sesadili Karla Kroupu. Oba jsou pro mě na stejné úrovni a plní roli mojí pravé ruky v kabině. Honzu znám dlouho a vím, že je schopný řídit tým z prostředku hřiště. I proto jsme pásku dali jemu,“ uvedl Šustr.

„Já osobně mám radši, když se soustředím na sebe, ale trenér si přál mít kapitána spíš ve středu hřiště. Problém s tím nemám. Myslím, že moje role se nijak nezmění a tu pásku na ruce během hry stejně nevnímáte,“ poznamenal Polák.

Podařená příprava

V přípravě se Prostějovu vcelku dařilo. V lednu si připsal prestižní skalp olomoucké Sigmy, byť hrála v kombinované sestavě, naposledy třeba rozstřílel 10:0 třetiligový Frýdek-Místek.

„Všechno ukáže až sezona. Kluci, kteří přišli, jsou kvalitní, ale opravdu uvidíme až v mistrácích. Když se povede úvod, sebevědomí naroste, když se naopak nepodaří jako třeba loni, tak je atmosféra hned úplně jiná. Uvidíme,“ prohlásil Polák.

Prostějov teď čeká sobotní generálka proti Blansku (11.00). Desáté místo po podzimu pak bude moct začít vylepšovat od 7. března, kdy doma přivítá Ústí nad Labem.