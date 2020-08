I proto hned na úvod nakvašeně zahlásil: „Hodnocení ne, pojďme rovnou na otázky.“ A když zazněla první, zda je s výkonem svého týmu spokojen, vypálil bez otálení: „Ne!“

Nejvíc vás naštvaly minely v obraně?

Nevadí mi chyby v obraně. To se v zápase stane. Chyby se dějí pořád. Ale vadilo mi, že nejsme odvážní a nejsme schopní hrát víc otevřenou partii. Na klucích byly vidět obavy z něčeho. Obavy z toho si to se soupeřem pořádně rozdat. Nevím, čeho se báli. Jestli Olomouce, velkého stadionu, nebo čeho. Tohle mi vadilo, chyby ne.

Ani od toho nejzkušenějšího? Kiks Aleše Schustera daroval Sigmě první gól.

Samozřejmě, že bych si přál, abychom hráli bezchybně, ale fotbale je o chybách. Dnes ji udělal Aleš Schuster, ale to je zase jeden z mála, kdo dokáže hrát chytře v soubojích, dokáže je vyhrávat. To, že udělal chybu, to se stane.

Nějaká pozitiva se přesto najít dala. Měli jste i pěkné akce, dali jste břevno, možná mohli kopat penaltu.

Je vidět, že když se to najednou rozjede, tak kluci dokáží situace sehrát dobře. To, že jsme nedali z našich šancí gól, to je druhá věc. Obecně bych řekl, že nám ještě chybí větší kvalita na balonu. Jsem ale přesvědčený o tom, že to není tím, že by to naši hráči neuměli. Jde spíš o to, že jak se něčeho obávají, tak o to míň běhají, o to méně se nabízejí, o to pomaleji pak hrajeme. Tým jako Olomouc si pak s námi dokázala lehce poradit.

Nedělá vám vrásky takový výkon pár dní před startem druhé ligy?

Vrásky mi dělají jiné věci, jako třeba situace kolem koronaviru. Tohle je prostě fotbal a musíme si s tím poradit. Trápí mě, že tým zatím nemá ducha. Jsou tam jeden dva kluci, kteří se to snaží strhnout, ale ostatní zatím jen koukají. To je problém a to musíme za těch pět dní do mistráku spravit.

Jak se dá spravit duch týmu?

Kluci musí pochopit, že na hřišti to jsou oni, kdo rozhoduje, jak celý tým bude vypadat. Každý jednotlivec může přidat kousek svého. Když nám chybí zkušení, tak mějme jedenáct pracovitých hráčů, kteří vědí, že se jdou porvat o výsledek. To je pro mě duch týmu.

S čím byste byl v sezoně spokojen?

Byl bych rád, aby se nám co nejdřív povedlo stabilizovat výkonnost týmu. Aby nedocházelo k nějakým propadům a nedostali jsme se do nějaké těžké situace a pak honili výsledky. Přeji si, abychom hráli dobrý fotbal a podávali výkony, které se budou líbit vedení a hlavně divákům. Věřím, že na základě toho se pak dají stavět i výsledky.

Jak se vám líbil záložník Omale. Měl ve hře zajímavé věci, ale také ztráty.

Je to mladý kluk, kterému je 19 roků a přesto občas dokáže hrát jako starý zkušený chlap. Že tam budou nějaké ztráty, to je jasné. Trochu nám tam ale chybí někdo takzvaně zkušený, kdo by v momentě, kdy se on pustí do těžké situace, tak aby tento hráč zůstal pod ním a trochu ho vykryl. Nikoho takového ale teď nemáme.

Nastoupil také útočník Martin Zikl. Tam už je vše dotažené?

S Brnem jsme domluvení, že k nám může přijít. Musím na jeho adresu říct, že jsem očekával trochu víc. Je vidět, ež je nerozehraný a nemá takový ten drajv. Nevím, jaký měl tréninkový proces. Zapadl do toho našeho výkonu a nedokázal se víc dostat do hry.