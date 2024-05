Sigma nezklamala ve smyslu, že předvedla to, co předvádí poslední dobou. To znamená slabý týmový výkon i slabé individuální výkony. Není překvapením, že podlehla Hradci, který hrál s nadšením. Buďme rádi, že sezona za chvíli skonči a nebude prodlouženo jarní trápení.

Výkony jsou katastrofální, mužstvo je špatně poskládané, což je vidět v každém zápase. Nehrajeme dobře, nemáme běžecké typy hráčů, které dnešní fotbal vyžaduje. Nemáme bojovníky. Máme všechno hráče, kteří tam jenom jsou a obzvlášť na jaře. To je špatně.

Chyby, které v tom utkání byly - Ventúra, Stoppen - to je pořád dokola. Že je tam Uriča jak trhací papír z kalendáře, to dokážu pochopit, protože odehraje pár zápasů a třeba z něj ligový fotbalista bude. Ale abych měl v týmu hráče jako Ventúra a spol, to je málo a o ničem. Když tam strčím celé béčko, tak to možná bude lepší než teď

Za béčko buďme rádi. Jaro zvládlo a fandům dělá radost. Umístění ve druhé lize je nádherné. Neříkám, že tam je spousta hráčů, kteří by osvěžili áčko a byli v lize velkým přínosem, ale z kluků vyzařuje radost, radost z týmového výkonu, chuť a potom vyniknou i individuální výkony. Věřím, že to zvládnou dotáhnout do konce a skončí ve druhé lize na medailové pozici, což by byl velký úspěch. Někdo z nich snad poskočí do áčka a pomůže mu v příští sezoně, i když teď nevím konkrétně, kdo by to měl být.

V uplynulém týdnu udělal skok k záchraně i Prostějov, který získal čtyři body. Ve středeční svátek jej čeká existenční zápas s Příbramí a v případě výhry by nebyl na sestupových pozicích, což by byl velký úspěch pro celý tým i trenéra Radima Kučeru - sigmácké legendy.

V lize potvrdila Sparta, že si jde za titulem a získá ho. Slavia konečně skončila s nesmyslnou rotací sestavy a přidala se zpět do boje. Je to ale podle mě pozdě a už to nedožene. Alespoň bude o víkendu zajímavé derby, ve kterém bude Spartě stačit remíza, aby si pro titul došla. Bude to vyvrcholení ligy.

V bojích o záchranu překvapuje Zlín, který poslední kola nezvládá. Klesl na poslední místo a pro mě je to překvapení, protože se zvedal. Jeho bilance na venkovních hřištích je ale naprosto tristní a bude mít obrovsky těžké, aby se dostal vůbec do baráže.

