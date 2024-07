Líbí se mi, že Sigma nečeká vzadu v bloku a na to, s čím přijde soupeř, ale je aktivní. Hrála s vysokým presinkem. Přesto nás Liberec první poločas přehrál, ale bylo to jeho kvalitou. Dokázal se dostat přes presink a zaslouženě šel do vedení. Druhý poločas zase Sigma zaslouženě vyrovnala.

Olomouc hraje momentálně s mladými hráči a je to běhavý fotbal. Hodně se mi líbil na pravé straně obrany mladý Matěj Hadaš. Chce hrát, je aktivní, mladý stoper Dohnálek to také zvládá. Je vidět, že to jde. Sigma působí zajímavě a myslím si, že čtyři body z venku jsou velmi důležité.

Teď bude zajímavé sledovat, jak nám půjde, když budeme muset tvořit my doma proti Teplicím. Pokud bychom vstup do ročníku potvrdili vítězství, tak to bude skvělé.

Regionálně zajímavý záoas pro všechny bylo derby béčka s Prostějovem. Nicméně fotbalově to bylo strašně slabé od obou týmů. Prostějov má relativně dobrý vstup do sezony, z venku přivezl dva body za bezbrankové remízy. Jsem zvědav, co předvede ve středu na novém stadionu proti Zlínu, protože zatím vystřelil jedinkrát na bránu.

Olomoucké béčko má spoustu nových hráčů, je tam hodně rotace, sestava není uspořádaná, ale hra je slabá. Start není nejšťastnější i vzhledem k prohře 0:3 na hřišti Chrudimi. Je jasné, že bude chvíli trvat, než si to sedne a že se nebude opakovat minulý rok, kdy hrálo velmi dobře a skončilo druhé.

Sparta začala sezonu dvěma vítězstvími. Slavia měla nejslabšího soupeře, co jde, takže snadná výhra. Plzeň také zvládla utkání za tři body. Máme také prvního vyhozeného trenéra budějovického Jiřího Lercha. Měl jsem jiného favorita, ale České Budějovice velmi dobře zareagovaly. Je to tam samozřejmě hlavně o kádru, ale jak to bylo nastavené, tak nemělo Dynamo šanci to uhrát. Myslím, že Franta Straka s tím také nic neudělá, ale impuls tomu dá, protože kam jde, tam to má grády.

