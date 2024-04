Sigma uhrála velice cennou remízu na Slavii. Myslím, že pro celou republiku to bylo překvapení, o to víc příjemnější pro nás sigmáky. Škoda, že nedotáhla vedení 2:0, ale i bod je dobrý.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Jsme už stoprocentně minimálně v prostřední skupině, která bude hrát o evropské poháry, takže závěr bude mít pro nás náboj. Urvaná výhra z posledního domácího zápasu s Jabloncem v deseti týmu pomohla. Mužstvo působilo kompaktně.

Sigma remízou v Edenu předrozhodla o tom, že Sparta už o titul může přijít jen svými chybami. Náskok čtyř bodů je velmi výrazný a ač je před námi ještě derby, tak Sparta jde za titulem větší konzistentností a tím, že má ve svém týmu gamechangery, které Slavia nemá.

Někteří mladí sigmáci chytili šanci za pačesy. Pomohlo tomu nepřímo i béčko. Zifčák, Šíp a u dalších je vidět, že jsou v pohodě a byli v lepším rozpoložení než ti, kteří měli s áčkem za sebou tolik proher. Třeba Zifčákovi to teď sedlo. Obecně se ví, že trenér Saňák mu věří a poslední dva zápasy patřil k nejlepším hráčům a o šanci v Sigmě se ještě míní poprat. Já sám jsem nevěřil, že to ještě zvládne, takže je to příjemné překvapení.

Béčko šlape, ve druhé lize je čtvrté a má sérii vítězství. Je to fajn, je vidět práce trenéra Janotky, který se přihlásil, aby v létě dostal post hlavního kouče v áčku. Sám jsem zvědavý, jestli ho dostane. Myslím si, že by ho dostat měl vzhledem k tomu, co předvádí s béčkem a i s ohledem na to, že se očekává, že dojde ke změnám - Kováč do Liberce, Saňák do Pardubic. Janotkovi bych šanci dal. Béčko přineslo do klubu svěží vzduch svými výsledky a je to moc příjemný pohled na tabulku F:NL.

O to hůř se na ni dívá Prostějovu, který vyhořel ve Varnsdorfu a po této porážce to bude mít se záchranou hodně složité. Ještě k tomu s losem, který má. V tuto chvíli to vypadá na těžkou šichtu. Přál bych si, aby se to povedlo a celek z regionu zůstal ve druhé lize. Navíc i s tím, že by tam mohly být úzké vazby se Sigmou. Bylo by to dobré pro celý region, kdyby se udržel, ale už to nemají ve svých rukou a moc tomu nevěřím. Potřebovali by pomoct, aby někdo z vrchu zkolaboval a pomohl jim.

David Kobylík