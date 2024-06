Azyl v olomoucké Holici už Prostějov nebude od nové sezony potřebovat. Finišuje totiž první etapu rekonstrukce stadionu, kde by měl nově hrát zápasy už v pátek v podvečer.

„Firma má stadion předat do 30. června, kdy má odevzdat hotové dílo po první etapě, ve které bylo hlavní hřiště s vyhříváním, novým trávníkem, umělým osvětlením a novou hlavní tribunou,“ řekl na úvod sportovní ředitel klubu Jiří Balcárek. Hlavní tribuna by měla mít kapacitu necelé dva a půl tisíce.

„My si dáváme potom ještě čas, než na tom začneme hrát. Požádali jsme svaz, abychom první dvě kola hráli venku,“ dodal.

Doma se bude hrát v pátek

První zápas by se tak v Prostějově hrál v pátek 2. srpna. Klub totiž mění den a čas výkopů domácích zápasů. Zatímco v Holici hrál v sobotu 10.30, předtím doma v sobotu odpoledne, tak teď to bude v pátek v 18 hodin.

„Je k tomu několik důvodů. Takhle můžou lidé přijít v pátek a víkend mají volný a odjet na chaty a podobně. Chceme, aby to mělo návaznost na béčko, které bude hrát v sobotu ráno a také chceme využít osvětlení. Původně jsem si myslel, že to bude vzhledem k energiím vysoký výdaj, ale není to až takové,“ sdělil Balcárek.

Následovat by měly ještě dvě etapy

V té druhé by se měly přistavět skyboxy a následně se stadion kompletně uzavřít další tribunou.

