„Byl to bojovný zápas, takový klasický druholigový. Žádný tým nechtěl chybovat, a tak se hrálo dost opatrně s velkým počtem soubojů. V druhé půli jsme se dostali do šancí a dali jsme i branku. Bohužel jsme pak ale inkasovali z velmi jednoduché situace," říkal po zápase autor jediného prostějovského gólu Michal Zapletal.

„Měli jsme pak ale i další příležitosti a myslím si, že mohla být i penalta. Stál jsem metr od toho a myslím, že kdyby to nebyl faul, tak by ten hráč prostě zakončil do prázdné brány," dodal ještě a zmínil i jeden kontroverzní moment.

FOTO: I přes vedení bere Prostějov jen bod. Měl kopat penaltu?

Svůj moment slávy v tomto zápase prožil čtyřiadvacetiletý záložník v 54. minutě po pouhých devíti minutách na hřišti se totiž dostal do soupeřovy šestnáctky zrovna ve chvíli, kdy chrudimský gólman Floder vyrazil míč po Kušejově ráně zprava, pohotově jej dorazil do odkryté brány a připsal si tak svůj první přesný zásah v sezoně.

„Jsem za něj samozřejmě rád, ale raději bych ho vyměnil za tři body. To ale bohužel nejde. Jsem tedy rád, že jsem takhle dopomohl alespoň k bodu," krčí rameny a dodává: „Člověk musí být nachystaný, ať už nastupuje od začátku nebo po půli. Mě prostě o přestávce bylo řečeno, že půjdu hrát, a tak jsem šel. Soustředil jsem se pouze na svůj výkon a chtěl jsem pomoci týmu. To se povedlo."

V příštím kole pojedou Hanáci, kteří jsou aktuálně na poslední nesestupové příčce, na půdu Vlašimi. Ta v dosavadním průběhu ještě nezískala ani bod a Šustrovi svěřenci tak jistě udělají všechno pro to, aby tomu tak minimálně ještě v jednom kole zůstalo.

„Na nějaké přemýšlení není čas. Uhráli jsme bod doma a v neděli jedeme do Vlašimi. Připravovat se na ně budeme jako na každého jiného soupeře a budeme tam chtít vyhrát. Věřím, že pokud tam přidáme i tu bojovnost z dneška, tak se to povede," uzavřel Michal Zapletal.