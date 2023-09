Fotbalisté prostějovského Eskáčka mají za sebou svůj, s lehkou nadsázkou řečeno, zápas podzimu. Proti Varnsdorfu totiž hráli o to, zda padnou až na úplné dno, či se mu úspěšně vzdálí. Nakonec díky vítězství 1:0 platí ta druhá možnost a Severočeši jsou za nimi už o celých pět bodů. Postaral se o to svou přesnou trefou Petr Jaroň a potvrzení mohl přidat i z Třince příchozí záložník Jakub Habusta. Jeho gól z druhého poločasu však za ne úplně jasných okolností nakonec neplatil.

Momenty ze zápasu 10. kola FNL mezi Prostějovem a Varnsdorfem | Video: Deník/David Kubatík

„Věděli jsme, v jaké nepříznivé situaci jsme a jak bude tento zápas důležitý. Po jeho konci nám tak spadl obrovský kámen ze srdce. Bylo to ale hodně ubojované a fotbal možná trochu trpěl. Důležité jsou ale tři body do tabulky," říkal po zápase spokojený 30letý záložník prostějovského Eskáčka.

Všechno se ale mohlo vyvíjet trochu jinak. Po dobrém úvodu zápasu totiž dostali Hanáci v patnácté minutě výhodu pokutového kopu, který ovšem Robertu Bartolomeuovi vychytal varnsdorfský gólman Vaňák. Ani po tomto smolném okamžiku se však prostějovští fotbalisté nesložili a pokračovali stále stejně jako předtím.

„Po penaltě sice člověk chvíli ty černější myšlenky v hlavě má, já osobně jsem se ale stále snažil zůstávat pozitivní a věřit v naše síly. Že tam nakonec něco dotlačíme. A povedlo se. Troufám si tvrdit, že to tak měli i všichni ostatní hráči našeho týmu a proto to nakonec dopadlo dobře," vysvětloval.

FOTO: Neproměněná penalta, přesto Prostějov v klíčovém duelu slaví

Mnohem lehčeji se naopak mohlo domácím borcům běhat od 59. minuty, kdy se právě Habusta dostal k míči po nepřesném odehrání jednoho z obránců a vstřelil druhý gól. Po dobré půlminutě prostějovské radosti se pak ale ozval jeden z asistentů rozhodčího, který oznámil, že gól padl z ofsajdu.

„Já ani nevěděl, zda jsem skutečně v tom ofsajdovém postavení. Přesně nevím, jak je to v pravidlech, ale prý je to nějaká novinka. Přijde mi to ale takové dost zvláštní. Také nechápu, proč to rozhodčímu trvalo tak dlouho. Naštěstí nás to pak na konci nemuselo mrzet," popisoval.

Prostějovské Eskáčko tak nakonec zvítězilo 1:0 a připsalo si do tabulky veledůležité tři body, díky kterým svému severočeskému soupeři uteklo už na rozdíl pěti bodů. Jednalo se zároveň o druhý zápas pod novou trenérskou dvojicí Josef Mazura-Pavel Zavadil.

To, že v týmu nastala nějaká změna, si mohli fanoušci všimnout už při premiéře tohoto dua na půdě lídra z Vyškova, kde prohra přišla po divoké přestřelce až pouhé čtyři minuty před koncem.

„Vždy, když nastoupí nový trenér, tak určité změny nastanou. Hráli jsme i v jiném rozestavení. Byl to náš teprve druhý zápas pod novými trenéry a já doufám, že to budeme pilovat dál, postupně se zlepšovat a sbírat další důležité body," zůstává pozitivně naladěn.

Konečně! Kostelec má druhou výhru, Keluc chválil soupeře i rozhodčí

Tento týden bude pro hráče z Hané ve znamení anglického modelu. Už zítra se totiž představí na trávníku v Mladé Boleslavi, kde se v rámci šestnáctifinále MOL Cupu budou pokoušet o překvapení, v neděli se pak vydají lovit další cenné body do Jihlavy. Ta měla do sezony výborný start, když z prvních pěti zápasů čtyřikrát vyhrála a jednou remizovala. V dalších pěti už ale přišla jen jedna remíza a čtyři porážky.

„Bude to teď trochu náročnější. Oba zápasy ale budeme chtít zvládnout co nejlépe. Doufám, že toto vítězství zafunguje jako takový klíčový faktor, který otočí náš podzim k lepšímu a i v ještě před zimou se v tabulce posuneme výš," uzavřel Jakub Habusta.