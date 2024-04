Dva vítězné duely proti těžkým soupeřům uťala domácí středeční porážka s oslabeným Vyškovem. Prostějov ji musí hodit rychle za hlavu, protože v neděli jej čeká jeden z klíčových zápasů sezony. V přímém souboji o nesestupovou příčku hraje ve Varnsdorfu a trenér Radim Kučera musí řešit otazníky v sestavě.

Patnácté místo, zisk 24 bodů. Prostějov je stále na místě, které nezaručuje záchranu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Na jaře ji už opustilo, ale nyní je zpět. Může za to porážka s Vyškovem. Eskáčko souboj s druhým celkem tabulky nezvládlo, přestože více než poločas hrálo proti přesile a právě proti deseti i inkasovalo.

„Hráli jsme zbaběle. Měli jsme sílu ve vápně, ale bylo tam málo centrů a předfinálních situací. O poločase v šatně jsem říkal, že si kluci musí dát do hlavy, že hrajeme jedenáct na jedenáct. Apeloval jsem na to, protože jsem tuhle situaci zažil několikrát jako hráč. Je tam v hlavě pocit uspokojení, že máte přesilovku a nemůže se nic stát. Každý spoléhá na druhého, že něco vymyslí, druhý na třetího a tak dále,“ popisoval trenér Prostějova Radim Kučera.

Prostějovští hráči však hráli druhý poločas bez sebevědomí, což je vzhledem k předchozím vítězstvím nad silným Táborskem či Zbrojovkou Brno překvapivé. „První poločas tomu ani neodpovídal. Když se hrálo jedenáct na jedenáct, tak jsme vypadali mnohem lépe než proti deseti. Potom ale do toho musí dát každý nějakou přidanou hodnotu, udělat něco navíc, kličku, narážečku, cokoliv,“ je si vědom Kučera.

To ale jeho svěřencům chybělo. Neustále pomalu obehrával míč kolem šestnáctky Vyškova, příliš velkých šancí si ale nevytvořil. Snad jen kapitán Koudelka chtěl neustále míč a snažil se něco vymýšlet. V pětadevadesáti procentech však přes pravou stranu, bez jakékoliv změny. „Chtěli jsme přečíslovat krajní prostory středním záložníkem, kterým byl právě Koudy. První poločas to vycházelo. Druhý už to bylo horší. Mohl jsem ho poslat také na druhou stranu, ale ten hráč to také nějak vnímá a asi se cítil lépe napravo. Nevím, jestli by to bylo z druhé strany lepší. My jsme se do přečíslení dostávali, ale pak jsme to třeba špatně vyhodnotili a hráli to na druhou stranu, kde byli osamocení hráči, nebo nepřišel míč do vápna,“ hodnotil Kučera.

Nyní tak Prostějov opět padl. „Po dvou zápasech, kdy jsme získali šest bodů, nám všechno hrálo do karet, ale zbabělostí jsme si body nezasloužili,“ uznal.

Jaro začínalo Eskáčko na posledním místě, z toho se odlepilo a má ještě sedm kol, aby opustilo zónu sestupu. „Pracovali jsme na věcech, abychom se ze dna dostali. Věřím a doufám, že do toho znovu nespadneme. S Vyškovem šlo bodovat, ale nešli jsme tomu vůbec naproti. Hra musí vypadat jinak,“ je si vědom.

A hlavně výsledek musí být jiný v nedělním utkání na půdě Varnsdorfu. V případě porážky by se totiž záchrana opět zkomplikovala a odstup by se zvýšil minimálně na dva body (v případě bodového zisku Žižkova i na víc). Nicméně tabulka je vyrovnaná a i na dvanáctou Jihlavu ztrácí Prostějov jen 3 body.

Varnsdorf navíc ze sedmi jarních duelů prohrál jen dva, třikrát remizoval a dvakrát vyhrál. Celkově z dvanácti domácích duelů padl jen dvakrát, sedmkrát remizoval a třikrát zvítězil. Prostějov je naopak s osmi získanými body nejhorším týmem na hřištích soupeřů.

ZTRÁTA NEJLEPŠÍHO KANONÝRA

Trenér Kučera navíc musí řešit velkou nepříjemnost. Proti Vyškovu viděl čtvrtou žlutou kartu v sezoně nejlepší střelec týmu Tomáš Malec (6 branek) a ve Varnsdorfu tak bude chybět. Příležitost může dostat mladý Jamiu, který byl prvním střídajícím hráčem ve středečním duelu a dostal se do dvou zajímavých šancí, ani jednu však nedal.

„Měl to těžké, byly tam dvě hlavičky, které netrefil. Jednou ten centr mohl jít víc dopředu. Na obranu útočníků, neměli dostatečnou podporu a servis v podobě centrů. V přátelském utkání, které jsme odehráli v reprezentační přestávce, proti Zlínu hrál výborně,“ ohlédl se Kučera nad výkony devatenáctiletého hráče, který v Eskáčku hostuje z Baníku. Proti Vyškovu však naskočil po dvou zápasech, kdy se na trávník vůbec nedostal.

Už se zdálo, že Kučera našel ideální sestavu, která hrála dva duely po sobě ve stejném složení. Ale teď do ní bude muset sáhnout. Otazník pak visí také nad brankářem, protože Filip Mucha, který tým proti Vyškovu dvakrát podržel, končil duel se zraněním. „Je to klasický převrácený prst. Zápasy jdou rychle po sobě, doufám, že to bude v pohodě,“ říkal bezprostředně po utkání prostějovský gólman.

Podzimní duel vyhrál Prostějov 1:0 gólem Jaroně a na něj by se teď mohl spoléhat, jelikož má ofenzivní záložník jen o trefu méně než Malec.

Trumf pak může vytasit Prostějov v závěru sezony. Po zranění se totiž postupně do tréninku vrací zimní posila z Hradce Králové Ondřej Ševčík. „Začíná, minulý týden chodil do rozcvičky a přihrávkových cvičení, teď se zapojuje kompletně. Ještě to ale nějaké dny nebo týdny potrvá, než dožene kondici, herní jistotu a nechceme to ani uspěchat. Čekáme na něj,“ potvrdil Kučera.

Nedělní důležitý mač začíná v 17 hodin.