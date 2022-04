Zodpovědnost je vždycky, ale spíš je to na celém týmu, protože se nám teď čtyři kola nepovedly. Čekal nás navíc Vyškov, kde jsme nepředvedli vůbec dobrý výkon. Takže to bylo všechno se vším. Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně, což se nám povedlo, dali jsme i relativně brzy gól a nehráli jsme vůbec špatně. Je to otázka přístupu hráčů, který byl proti Vyškovu dobrý.

Dali jste dva góly ze standardek, často jste je kopal na zadní tyč, bylo to nacvičené?

Standardky trénujeme a já se snažím vždycky trefit Solomona Omaleho nebo Honzu Schaffartzika. Sali to u prvního gólu trefil dobře, k Schaffovi se to odrazilo. Je to jen o tom, jestli se sejde dobře kopnutý centr a správný náběh. Tentokrát se to dvakrát povedlo. Ale zase nedáme gól ze hry, což není dobře, ale alespoň jsme se opřeli o standardky.

Potom přišla vaše neproměněná penalta, věděl jste, kam ji kopnete?

Byl jsem rozhodnutý, že to kopnu doleva, na gólmana jsem nečekal, ani jsem se na něj nechtěl podívat, ale zdálo se mi, že tam šel dřív. Kdybych se na něj podíval, tak bych to možná změnil. Ovlivnilo by to zápas, protože bychom dali ve 45. minutě gól, stejně jako jsme ho tady dostali s Ústím. Beru to na sebe, protože se tak nestalo a hned po změně stran inkasujeme na 1:2.

Při cestě do kabiny vás uklidňoval Petr Jiráček, co vám říkal?

Je to asi druhá nebo třetí penalta, kterou jsem tady nedal. Je to tak vždycky, že to toho hráče trošku zlomí. První minuty člověk přemýšlí co a jak, ale potom už to musíte hodit za hlavu. Kluci mi pomohli. Nejsem první ani poslední, kdo nedal penaltu. Pak už jsem na to ani nemyslel, nikdo to nevrátí a nezmění.

Kromě neproměněné penalty jste fauloval i před prvním gólem, pískl to rozhodčí správně?

Sice jsem tam nebyl úplně včas, ale dal jsem si před něho tělo, odstavil si ho, pustil si balon a ještě on kopl mě, takže jsem koukal, že to pískl, ale je to na něm. Asi to teda faul byl, když to tak posoudil, nic s tím neuděláme. Když to pak jejich hráč ještě takhle trefí, to už je věc druhá.

Ve druhém poločase jste si bral hodně míče…

Snažím se o to vždycky, abych byl ve hře. Při dlouhých balonech je to pro mě těžké a moc se to ke mně neodrazí. Ale když jsme začali hrát po zemi a nahráli jsme si, tak jsme Vyškov přehrávali, proto jsem si míče chtěl brát. Samozřejmě je ale potřeba to někdy kopnout.

Řekněme dvě asistence, faul před gólem a neproměněná penalta. Jste takový smutný hrdina?

Smutný jsem. Byl jsem u té standardky, hloupý gól. Pak jsem si vzal penaltu, že ji proměním, ale branku jsem nedal. Na druhou stranu jsem rád, že jsme to nevzdali a alespoň jsme to v závěru vyrovnali.

Takže převládají pozitiva nebo negativa?

Chtěli jsme vyhrát. Ale když jsme ještě prohrávali 1:2, soupeř byl kvalitní a bojovný, tak i bod po těch čtyřech zápasech musíme brát. Sice jsme nevyhráli, ale je tam vidět nějaký posun, bylo to o něčem jiném a rvali jsme se až do konce. Můžeme se od toho odrazit, v sobotu hrajeme další těžký zápas s Vlašimí a tohle nám může jenom pomoct.