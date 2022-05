Myslím, že nás doběhlo to, co nás trápilo celé jaro. Hrálo se osm utkání středa, sobota a my to hrajeme v třináctičlenném kádru. Musím říct, že soupeř byl jednoznačně pohybově lepší, od patnácté minuty to bylo vidět. Je to tím, že naše finálové útočné hráče nestřídáme, hrají všechny zápasy celých devadesát minut. Když hrajete dvakrát v týdnu, tak je vidět, že Koudelka a všichni tři útoční hráči toho mají plné kecky. Nemůžeme říct, že to je jejich chyba, protože neustále inkasujeme spoustu branek. Mužstvo je unavené, je vidět, že kluci dřou, ale mají těžké nohy, z čehož pramení jednoduché chyby.

To má možná za následek i zkažené přihrávky v situacích, kdy jdete do přečíslení?

Nemůžeme říct, že to je všechno tím. Na Žižkově jsme měli takových přečíslení asi devět za druhý poločas a také jsme nedokázali dát branku. Jak nevyhráváte, tak je to spojené s psychikou. Ve střední části sezony se mužstvo vyšťavilo, udělali jsme důležité body, ale pak to na nás začalo doléhat. Když kluci hrají devadesát minut, nedáte jim alespoň dvacet minut na lavičce a za tři dny hrajete znovu, tak je to na nich cítit.

Góly často dostáváte po individuálních chybách, ale při druhé trefě vás soupeř krásně rozebral.

V defenzivní činnosti prostě ty chyby děláme. U druhé branky přišla malá domů a špatný odkop brankáře, kdy trefil jejich předního hráče. Všichni naši vyběhli a měli pomalý návrat, z čehož vznikla situace tři na dva, kterou vyřešili výborně.

U třetí branky pak váš asistent dlouho řval na hráče, že jsou nezodpovědní, cítil jste to také tak?

Cítil jsem, že jsme hráli po levé straně a na pravé straně stál náš hráč hrozně vysoko a po ztrátě to už nemohl zpátky stihnout. Ale to říkám na rychlo, musím se na to znovu podívat.

Ještě před zápasem se objevily informace, že na lavičce Prostějova končíte a klub je domluvený s Pavlem Šustrem. Věděl jste o tom?

Vím o tom asi týden nebo čtrnáct dní, jenom se o tom nemluvilo.

Takže jste se asi chtěl rozloučit s domácím publikem lépe…

Samozřejmě, to chceme každý, ale tak to prostě je a nedá se nic dělat

Jak byste tedy vaše působení v Prostějově zhodnotil.

Přišli jsme sem, když bylo mužstvo asi na jedenáctém místě. Během podzimu jsme se dostali na pátou příčku a pak se nám prostě nepovedlo transferové období. Nechci hledat příčiny, ale prostě se nám nepovedlo - odešel útočník Žák a brankář Mucha. Před sezonou nám vypadli další tři hráči a do soutěže jsme vstupovali se čtrnáctičlenným kádrem a z toho dva hráči měsíc a půl netrénovali, což se postupně na týmu projevilo. Sice jsme se vzepřeli, ale v druhé části už jsme toho měli trošku plné zuby.

V posledním utkání se můžete ještě posunout na desáté místo, bude to cíl?

Stoprocentně. Máme zraněné a vykartované hráče, bude nás sotva deset, ale zkusíme to dát dohromady a chtěli bychom se rozloučit vítězně a že neskončíme na čtrnáctém místě.