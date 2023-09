Člověk si to postupem času analyzuje, aby se do příštího angažmá poučil. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je v profi fotbale opravdu tenká. My trenéři nevíme, co bude další den, ale snažíte se dělat maximum. Vidím tři hlavní sportovní důvody. Udělali jsme tolik individuálních chyb v obranné činnosti, za které jsme byli trestaní a šli jsme tím proti sobě, což bylo rozhodující. Druhá věc je, že jsme nezvládli druhé utkání v Kroměříži svojí nedisciplinovaností. I v deseti bylo na to, abychom duel zvládli, ale nepovedlo se.

A ta třetí?

Dvakrát jsme vedli v zápasech na půdě Sigmy B a v Chrudimi. Z těchto zápasů jsme měli vytěžit více. To jsou takové základní body. Plus tam jsou ale také věci, o kterých nemůžu kvůli smlouvě otevřeně mluvit. Ty hodně ovlivnily sportovní stránku. Jsou to takové věci okolo, ať už to byla otázka přestupů, dění v klubu… Je to na delší rozbor, ale nemůžu být konkrétní.

Vnímáte tedy, že vás srazily hlavně individuální chyby hráčů?

V obranné fázi jednoznačně, zápasy jsme si prohrávali. Když si vybavím góly, tak padly po hrubých individuálních chybách. Všichni víme, že jich bylo hodně, nebyly systémové, ale individuální v pokutových územích, což jsme hodnotili po každém zápase.

Jak vnímáte vaše odvolání?

Já jsem cítil, že se mužstvo zvedá. Uzdravili se stopeři a poslední zápasy se Zbrojovkou a Táborskem jsme v defenzivě byli kompaktnější a jistější. V Táborsku jsme měli jasnou šanci za stavu 0:0, rozhodují centimetry. Zvládli jsme potom těžké pohárové utkání. Sice proti třetí lize, ale Znojmo má kádr poskládaný z cizinců. Pak ale přišel konec…

Byl nezasloužený?

Rozhodují body. A my jich měli po osmi kolech šest, soutěž je vyrovnaná a rozhodují maličkosti. Inkasovali jsme jednoduché branky, volili jsme špatná řešení, chování, obsazování hráčů v šestnáctce, penaltové zákroky, nevyhodnocení situací, kdy soupeř je zády a my jej v rohu šestnáctky nesmyslně faulujeme… To jsou věci, po kterých jsme inkasovali góly v době, kdy se se zápasem dalo něco udělat.

Vnímal jste, že se chystá váš konec?

Když prohrajete třikrát za sebou, tak tlak je. Ale nemyslel jsem na to, dělal jsem si svoji práci, aby bylo mužstvo do každého zápasu připravené, mělo informace a tyhle věci neovlivním. Zase bych se ještě dostal k bodu B, o kterém nemůžu mluvit, ale má souvislosti…

Už v rozběhnuté sezoně jste mluvil o nutnosti kádr doplnit. Posílení v letní přestávce nebylo podle vašich představ?

Nebylo. Hlavně v defenzivní části. Chtěl jsem nějaké hráče do defenzivy. Už bych ale zase zašel tam, kam nemůžu… V kádru zůstali někteří hráči, které jsem nechtěl, naopak jsem chtěl jiné, kteří nedorazili za různých okolností. Bylo tam i to, že jsem sice některé oslovil, ale nereagovali na určité podmínky, jiným se nechtělo na Moravu. Je těžší sem dostat hráče. Kluci, kteří přišli, kvalitu mají a prokáží to v dalších kolech.

Mluvili jsme o individuálních chybách, dalo se z trenérského hlediska podle vás udělat něco jinak?

Měl jsem v hlavě nějaké věci, které nevyšly. Třeba směrem k různým rozestavením, ale vzhledem ke zraněním a podobně jsme se k tomu nedostali. Nenapadá mě nic podstatného, co se dalo změnit. Možná pak slyšíte nějaké názory na střídání, ale vy se musíte rozhodnout v daný moment. Něco se podaří, něco ne. Podařilo se střídání Šimona Gabriše se Spartou, ač se každý divil, že stoper šel na hrot. Ale co se týče tréninkového procesu, přípravy na zápas, tak si nemyslím, že bylo potřeba něco udělat jinak.

Jak své angažmá v Prostějově, kde končíte již podruhé, hodnotíte?

Přišel jsem k týmu, který byl v nějaké situaci s nějakým kádrem. Podařilo se nám zachránit. Pak už bych se ale zase dostal k bodu B. Ten je o tom, co se stalo v klubu během léta, jaká byla jednání, ale o tom mluvit nemůžu. Je to těžké, abych něco říkal a byl pak trestaný za porušení smlouvy. Můžu mluvit pouze o fotbalové stránce.

Jste nyní otevřený dalším nabídkám?

Respektuji rozhodnutí klubu, jsem profík. Samozřejmě mě konec mrzí a štve, ale fotbalový život tím nekončí. Doufám, že se poučím do dalších angažmá, kterým jsem otevřený. Je to moje práce, věnuji se fotbalu od malička, za což jsem rád, za šanci hrát ligu a možnost pokračovat v trenérské kariéře.

Věříte, že se tým může zvednout a v tabulce posunout výš?

Když se vyvarují některých věcí, tak šance na posun je. Nesmí dělat individuální chyby a musí být kvalitnější v ofenzivě. Myslím, že noví trenéři změní rozestavení. Přeji jim hodně štěstí. Nejsem zapšklý, abych jim nepřál.