„Mým snem je dostat se do ligy, ať už tady v Česku nebo na Slovensku. Chci se tedy hlavně zlepšovat a samozřejmě pomoct i Prostějovu. Vážím si toho, že tu můžu být,“ řekl sympatický fotbalista.

„V Sokolově byl velký areál, trochu starší. Tady je vidět, že se buduje. Stále se všechno vylepšuje. To i nám hráčům dává najevo, že celý klub se posouvá dopředu. Buduje se tu nové tréninkové centrum. Zázemí už do zimy bude velmi slušné. Nemáme si na co stěžovat a už je to jenom na nás, abychom přinesli výsledky,“ prohlásil odhodlaně.

Na poslední štaci zažil neveselý poslední půlrok.

„Byl to těžký ročník. Od února bylo jasné, že tam končí hlavní sponzor Sokolovská uhelná. Věděli jsme, že od léta už se tam druhá liga hrát nebude a byla to psychická zátěž,“ vypravuje.

„Bylo jen na nás, abychom se ukázali a řekli si o angažmá ve druhé lize. Mě se to podařilo a jsem za šanci v Prostějově rád,“ doplnil.

Hrát může jak na kraji obrany, tak v záloze.

„U lajny mi to vyhovuje víc. Trenér se mnou počítá na oba posty,“ prozradil s tím, že se mu líní, jaký herní styl se šéf lavičky Pavel Šustr snaží mužstvu vštěpovat.

„Trenér je ambiciózní, chce hrát poctivý, běhavý fotbal. Mám tento styl fotbalu rád a myslím, že možná i proto jsem tady,“ zauvažoval.

Prostějov? Pěkné, menší, ale útulné

V Prostějově se zatím zabydluje a platí to jak doslovně (ve městě), tak obrazně (v klubu).

„Je znát, že je tu hodně nových hráčů. Musíme se i mezi sebou oťukat. Každý tady ale má jako jednotlivec týmu co dát a teď je jen důležité, abychom se sehráli jako celek. Věřím, že výsledky budou přicházet,“ říká Šmehyl.

A Prostějov jako město?

„Zatím jsem byl jen chvilku v centru města. Je to pěkné, menší, ale útulné. Dobrá lokalita, kousek do větších měst. Bydlení už se finalizuje a velká výhoda je, že to mám dvě a půl hodiny domů na Slovensko, což je oproti Sokolovu příjemná změna,“ pousmál se Šmehyl, který navzdory svému věku patří spíš ke starším hráčům.

„Je to nová zkušenost, většinou v týmu bylo víc zkušených hráčů. Teď se jejich role přesouvá spíš na nás ze střední generace. Musíme ji postupně převzít a začít být lídry,“ soudí.

Premiérový soutěžní start v prostějovském dresu by si měl odbýt v sobotu proti nováčkovi z Blanska.

„Žádný osobní cíl nemám. Snad kromě zdraví, které je na prvním místě. Pak už jen pomoct mužstvu svými výkony a vystoupat tabulkou, co nejvýš,“ uzavřel bývalý hráč Šamorína, Banské Bystrice, Myjavy či Senice.