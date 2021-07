Dovedl by si představit lepší první zápas v novém angažmá, zároveň ale z porážky 0:5 na Slovácku nedělal velkou vědu. Nový trenér fotbalistů Prostějova Jiří Jarošík dobře ví, že jeho tým se nachází mezi sezonami v poměrně zásadní přestavbě. „Byl to na začátek pro nás těžký kalibr,“ řekl k prvnímu přípravnému duelu.

Fotbalisté Slovácka (v bílých dresech) účastníka druhé nejvyšší soutěže porazili jednoznačně 5:0. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Soupeř hraje za tři týdny evropský pohár. V minulé sezoně exceloval a tým ještě posílil o zkušené ligové hráče. Byla to pro nás velká škola. My jsme zkoušeli několik hráčů, kteří třeba i hráli na jiných postech. Byli jsme rozděleni do dvou týmů a momentálně určitě nemáme takovou kvalitu kádru. Přišel jsem jako nový trenér, po hráčích chci třeba trochu něco jiného,“ vypočítal důvody jasného průběhu.