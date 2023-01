Určitě mi v hlavě skáče, že jsem v béčku a ne áčku. Ale takový je fotbal. Přeřadili mě do béčka, abych mu pomohl a já jim to musím splatit. Budu doufat, že šance v áčku přijde.

Stále se tak nějak pohybujete ve druhé lize, občas nakouknete do první. Nemáte v hlavě, že už by to ve dvaadvaceti letech chtělo udělat krok směrem nahoru?

V hlavě to šrotuje, že hraju třetí sezonu po sobě druhou ligu. Ale to není otázka na mě. Trenér Jílek a pan Minář to musí vyhodnotit a vyhodnotili to takhle. Pro mě se nic nemění a musím makat. To říkám pořád dokola. Je to sice trošku klišé, ale nic jiného mi nezbývá.

Na podzim jste podával stabilní výkony. Nepřemýšlel jste, že by šance mohla přijít?

Když jste v béčku Sigmy, tak pořád chcete do áčka, ale nějak jsem si to úplně nechtěl připouštět, aby mi to nezahlcovalo hlavu. Musel jsem udělat všechno pro to, abych byl právoplatným hráčem v béčku. Přeřadili mě sem z áčka, takže se ode mě něco čeká a já to musím splnit, aby všichni byli spokojení. Třeba dám více gólů, asistencí, podám dobré výkony a pak může přijít pozvánka z áčka a budu tam moci naskočit jako třeba Jirka Spáčil.

Asi vás dost přibrzdilo to zranění z 10. kola v Příbrami.

Určitě mě to trošku zamrzelo, protože jsem se začal cítit na hřišti hodně dobře. Začaly mi vycházet věci, které jsem chtěl a také s trenérem jsme se začali bavit, že jsem se dostal do tempa, které on potřebuje, ale přišlo to zranění a s tím se nedá nic dělat. Mám teď před sebou dva měsíce přípravy a celou půl sezonu, abych se do toho dostal, takže dost času.

Co přesně vám bylo?

Měl jsem zánět v kotníku, takže se to potom táhlo nějaké dva měsíce a bylo to celkem zdlouhavé. Doufal jsem, že do posledních zápasů druhé ligy ještě naskočím. Bohužel se to nepovedlo. Po posledním utkání jsem s klukama začal trénovat, měli jsme asi ještě dva týdny přípravu a hráli jsme přípravný duel proti Skalici, do kterého jsem na poločas naskočil. Bylo to ale takové, že jsem to ještě necítil stoprocentně. Teď bude příprava náročná, ale už se cítím stoprocentní, vůbec mě kotník netrápí a můžu se připravovat naplno s týmem, což je pro mě obrovské plus.

Nebude kotníku dělat problémy umělá tráva?

Tak jsem nad tím nepřemýšlel. Zatím jsme absolvovali všechny tréninky na umělce a žádný problém jsem necítil, takže si myslím, že to je spíš o hlavě.

Asi bylo fajn, že jste měli v prosinci takovou mezipřípravu a alespoň částečně jste se tak mohl dostat do kondice.

Určitě ano, bylo to fajn. Já jsem ale moc volno neměl ani přes Vánoce, protože jsem tam doháněl tu dvouměsíční pauzu. Měl jsem vlastní tréninky a myslím, že pomohly. Kdybych naskočil po třech měsících nic nedělání, tak nevím, jak bych teď v tréninku vypadal.

Jak hodnotíte podzimní část sezony?

Nebudu říkat, že to bylo skvělé. Byly tam věci, které jsem mohl vyřešit lépe, aby mě posunuly. Ale samozřejmě jsem dal dva góly, jednu asistenci a celkově si myslím, že i týmový výkon byl fajn. Potom se nám to trošku rozpadlo a začali jsme i prohrávat. Od Příbrami, kdy jsem se zranil, to šlo trošku dolů. Bavili jsme se s klukama, že tam chyběla spousta věcí a nebyli jsme důslední. První tři zápasy jsme si užívali, že jsme ve druhé lize, ale potom přišlo takové trošku uspokojení. A to se nám nesmí stávat. Musíme chodit do zápasů s tím, že chceme vyhrát. Ne, že povedeme a už budeme mít v hlavách, že jsme vyhráli. Takhle se druhá liga nedá hrát.

Minulé úterý jste odehráli první zápas v zimní přípravě, jak jste se cítil?

Cítil jsem se docela špatně. Skočili jsme do toho celkem naostro, takže nohy celkem tahám. Musím přiznat, že s balonem teď moc kamarád nejsem. Musím si zvykat.

Do áčka přišel na hostování ze Sparty Jan Fortelný. Vnímáte, že vaše cesta do ligového kádru bude o to těžší?

To v každém případě. V áčku mají hodně středních záložníků, takže pro mě to bude o to víc náročnější. Ale Sigma je velký klub, může si to dovolit a mně nezbývá nic jiného než tvrdě pracovat a doufat, že se to obrátí směrem k lepšímu pro mě.

Mluvil jste s trenérem Václavem Jílkem o vaší pozici?

Bavili jsme se v létě, než jsem šel do béčka. Měl pro mě nějaké úkoly, které, si myslím, že jsem splnil. Před zimní přípravou jsme se pozdravili, ale nijak jsme nerozebírali, co bude, takže tomu nechávám volný průběh.

Ale asi můžete říct, že byste už chtěl patřit stabilně do áčka, ne?

Každý hráč dělá fotbal, aby se posouval a dokázal co nejvíc. Co se stane za měsíc, za dva, je otázka. Můžu mít formu, můžou do toho vypadnout kluci z áčka a budu tam. Může se stát vážně cokoliv.