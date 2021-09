Svým třetím gólem sezony přispěl k další výhře svého týmu. Odchovanec 1.SK Prostějov Jiří Jašíček, byl nejvýraznější útočnou postavou Sokola Konice v nedělním duelu s Chválkovicemi. První branku sám dal, druhou připravil svému spoluhráči Jaromíru Krásovi.

Jiří Jašíček | Foto: Robert Bureš

"Musím říct, že v první řadě ve mně trochu převládá zklamání, že jsme museli hrát na umělce místo normální trávy. Do zápasu jsme vstoupili ale dobře, napdali jsme a tlačili. Že mi to tam spadlo, za to jsem moc rád," komentoval Jiří Jašíček s tím, že nátlakový fotbal, který Konice předváděla byl záměr.