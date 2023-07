Byl to zápas, na který by se za normální situace rychle zapomnělo. Fotbalisté Prostějova vstoupili do nové sezony ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE v olomouckém azylu, kde o víkendu přetlačili ambiciózního nováčka Viktorii Žižkov 2:1. Jenže vítězství možná Prostějovu ještě zhořkne. Důvod? Mluví se o podvodu.

Úvodní kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi fotbalisty 1. SK Prostějov (v modrobílém) a FK Viktoria Žižkov. | Foto: Facebook 1. SK Prostějov

Žádné uplácení, nic takového.

Problém byl jinde. O poločase nechali domácí funkcionáři pokropit (a tedy zrychlit) jen polovinu hřiště - tu, na kterou se měly valit útoky domácích.

Fígl? Kdepak, takové jednání postrádá čest a je také v rozporu s pravidly.

„Budeme se tím zabývat," řekl Pavel Jahoda, mluvčí Ligové fotbalové asociace.

V rozpisu celostátních soutěží se mj. píše: "Pokud organizátor utkání provádí přípravu hrací plochy rovněž kropením, musí být taková příprava provedena na celé hrací ploše a nikoliv jen na její části."

Lze jen spekulovat, kdo příkaz ke spršce vydal.

„Nebyla to naše taktika ani záměr. Četl jsem, že se to řeší, tak jsem si zjišťoval okolnosti. Domácí správce, který pracuje na HFK, nebyl k dispozici, takže vznikl problém. Kluci od nás nevěděli přesně co a jak. Ukazovali jim to jednou a došlo k organizačnímu šumu. Sice to stříká minutu a v takovém vedru je trávník zase za tři minuty suchý, ale stejně se chci omluvit,“ uvedl kouč domácích Michal Šmarda.

Zajímavost? Šmarda zná hráče Viktorky velmi dobře - ještě nedávno byl na Žižkově zaměstnán jako kouč áčka. Jenže v zimě přišla změna: nahradil jej Michal Horňák. A teď se oba vrstevníci a bývalí spoluhráči ze Sparty potkali jako soupeři.

Kontroverzní moment, nakonec prý omyl, vzbudil emoce. Možná i proto, že Prostějov ve druhé půli vstřelil gól na 2:1. Na sociálních sítích postup domácího celku odsoudili fanoušci červenobílých. A rovněž expertům není událost ze soboty po chuti.

„Je to věc, která by se měla řešit. Na pokropeném trávníku vám to jezdí, na suchu se míč zadrhává. Není to vůbec férové. Ve fotbale jsem zažil ledacos, ale tohle ne," podotkl Jan Rajnoch, někdejší reprezentant, nyní funkcionář a televizní expert.

Poslední tečku za zápasem druhé nejvyšší soutěže udělá sportovně-technická komise. Prostějovu hrozí jak výtka, tak pokuta.