„Byla to týmová práce. Jsem moc rád, že jsme to zvládli a ukázali, že se nás hlavní trenér může spolehnout. Ale Pavel je pořád náš boss,“ řekl Aleksijevič, jenž byl připraven být se Šustrem ve spojení aspoň na dálku, jenže případné konzultace zkomplikovaly technické problémy s internetovým přenosem zápasu.

Jak jste si utkání v roli hlavního kouče užil?

Bylo to něco nového. Věděli jsme to od pátku dopoledne, kdy přišli výsledky testů. Se všemi členy týmu jsme se dohodli, že kvůli licenčním podmínkám a podobně to budu nakonec já, kdo bude zápas řídit. Plán na zápas byl ale připravený. Chystali jsme se na ten zápas tři týdny. Trénér Šustr mužstvo připravil velmi dobře. My jako zbytek realizačního týmu jsme to už jenom dotáhli. Jsem moc rád, že jsme Pavlovi mohli na dálku aspoň trochu zpříjemnit karanténu a ukázali jsme, že se na nás mohl spolehnout. Každopádně to byla týmová práce.

Byli jste s trenérem ve spojení?

Přímo během zápasu ne. Já jsem mu volal o poločase, protože jsem cítil potřebu říct mu, jak vidíme některé věci. Probrali jsme to, ale je to zkušený trenér, takže dobře věděl, že dění na hřišti se dá ovlivnit jen v tom konkrétním okamžiku. Navíc tedy kvůli technickým problémům viděl jen začátek a pak už zápas sledovat nemohl. Měli jsme nachystané varianty střídání i případných změn systému. Zápas ale má svůj děj a musíte reagovat hned. I proto jsem rád, že jsme to s Tomášem Hunalem a Matesem Vybíhalem zvládli. Všichni odvedli svůj velký kus práce.

Pustíte kouče Šustra zpátky na lavičku, když máte v kapse jasnou výhru 3:0?

Určitě ano. Pavel je tady pořád náš boss. Jak už jsem říkal. Jsem moc rád, že jsme mu mohli poslat vítězství a ukázali, že se na nás může spolehnout. Ale taky mu přeju, aby byl co nejrychleji zpátky v kanclu a s námi na stadionu.

Semkly mužstvo ty problémy?

Kluci předvedli od začátku dobrý výkon. Byli nabuzení a chtěli zúročit tu práci, kterou během přestávky odvedli. Ukázat to ale musíte právě vždycky v zápase. Myslím, že mužstvo se i trochu semklo vzhledem k té složité situaci. Byl tam apel na to, že jsme jeden tým a bojujeme jeden za druhého, i když tady nemůžeme být všichni. Srovnali jsme se s tím podle mě dobře.

Utkání se od začátku vyvíjelo ve váš prospěch, to asi taky pomohlo, že?

Myslím, že jsme měli povedený začátek. Klukům jsme připomínali, že všechny poločasy kromě jednoho zápasu jsme hráli 0:0. To signalizovalo, že jsme nebyli odvážní, takže jsme to chtěli změnit. Těšilo mě i to, že ačkoliv má Vyšehrad zkušené mužstvo, pustili jsme ho do minimálního množství příležitostí. Z toho pohledu si myslím, že to bylo zasloužené vítězství.

Cítil jste na vašem týmu tu dlouhou pauzu a nerozehranost?

Pro všechny kluky z první i druhé ligy je to neuvěřitelně těžká situace. Zažil jsem v životě spoustu věcí, ale tohle nikdy. Bavili jsme se o tom s Tomášem Hunalem, který má také zkušeností na rozdávání a shodli jsme se, že to je pro hráče opravdu náročné. My jsme už před pauzou odehráli zápas, pak dva týdny stáli, pak zase jeden zápas a zase přišla dlouhá přestávka. Vyrovnat se s tím, je vážně složité. A to ještě nemluvím o těžkém terénu, který dnes byl. I z toho pohledu si myslím, že výkon náš, ale i soupeře měl docela dobré parametry.