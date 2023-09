Prostějovští fotbalisté začali novou sezonu F:NL v azylu na stadionu HFK Olomouc. Nyní honí čas, aby stihli jarní část a mohli ji odehrát opravdu doma. S rekonstrukcí vlastního stadionu však doopravdy začnou na přelomu srpna a září a je otázka, zda se všechno stihne. „Budeme dělat vše pro to, abychom to stihli, hlásí předseda 1. SK Prostějov a primátor města Prostějova František Jura.

František Jura | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Na předsezonní tiskové konferenci jste říkal, že ještě s rekonstrukcí není vše stoprocentně jisté. Posunulo se to nějak?

Uprostřed měsíce jsme dostali veškeré rozhodnutí z Národní Sportovní Agentury o přidělení dotace, takže už děláme přípravné práce. V úvodní etapě se musí demontovat stávající tribuna a pomalu se začíná. Někdy na přelomu srpna a září by měla nastoupit firma na nový trávník včetně vyhřívání a mělo by se opravdu už začít naplno.

Zvládnete to, abyste hráli na jaře doma, jak jste chtěli?

Bude to velice náročné, abychom to stihli. Samozřejmě bychom chtěli, ale nevím, jestli se to povede. Bohužel se to posunulo. Mysleli jsme, že začneme minimálně o měsíc dříve na přelomu července a srpna. Důležité bude, jaká bude zima a podobně. Snaha ovšem bude.

Asi se to zdrželo na NSA?

Neměli jsme pořád definitivní rozhodnutí, i když jsme měli informace, že jsme se dostali do užšího výběru. Ale nemohli jsme si dovolit začít, dokud jsme to neměli na papíře. Kdyby se něco stalo a my už měli demontovanou tribunu, tak to prostě nešlo. Museli jsme čekat na finální rozhodnutí.

Jaká jsou tedy úskalí, abyste to stihli?

Do zimy bychom chtěli mít komplet trávník, chceme ho mít do října, abychom ještě na podzim zaseli. Druhá etapa bude následovat a tou bude výstavba nové tribuny. Je potřeba tam mít betonové desky, abychom mohli na jaře skládat tribunu. Samotná montáž je otázka měsíce, takže uvidíme, jak se stihnou přípravné práce.

Je možné, že byste na jaře hráli bez tribuny, kde doteď byly střídačky?

Asi je varianta možná. Staveniště by bylo zajištěné, ale podléhá to určitě nějakému schválení. Ale asi bych ani nechtěl, abychom hráli bez té tribuny. Nebylo by to úplně ideální pro lidi. To bychom asi hráli v Holici.

Říkal jste, že první etapa je trávník se zavlažováním, následuje druhá se stavbou tribuny a následovat by měla třetí s dalšími tribunami, která by ale měla počkat. Jak dlouho?

Je to naprojektováno tak, že první etapa stojí 60 milionů, druhá 70 a dalších minimálně 70 milionů bude stát třetí. Od začátku jsme mluvili o tom, že kompletní rekonstrukce bude stát 200 milionů. Nevíme, jestli to nebude malinko více, protože materiály cenově dolů nešly. Držíme se ale částky 200 milionů. První a druhá etapa by snad měly proběhnout a ta další je naplánovaná, ale časový horizont neumím říct. Potom dostanou prioritu zase jiné investice v rámci města Prostějova.

Kolik peněz půjde z dotací a kolik z města?

První dotace je 40 milionů. V září by měl být vypsán další dotační program na letošní rok, budeme v něm žádat na druhou etapu. Uvidíme, kolik to bude. Zatím to v tuto chvíli nevíme. Můžeme předpokládat, že by to bylo podobné, což by bylo výborné. Dopředu jsme avizovali, že bychom chtěli, aby se nám povedlo získat polovinu prostředků ze státu a polovinu by investovalo město. Nemůžeme říct, že to tak na sto procent bude, ale byl by to ideální model.

Jak těžké bylo prosadit rekonstrukci v radě města?

Začali jsme s většími investicemi do sportu už dva roky zpátky, kdy jsme investovali přes 80 milionů korun do výstavby špičkových, moderních hokejových šaten pro mládež, kde je i zázemí jako posilovny a tělocvičny. Pokračovali jsme zimním stadionem investicí 35 milionů do kompletní výměny sedaček a prosklení. Tahle investice do fotbalového stadionu je pokračováním investic do sportu. Vedla se diskuze, jestli to fotbal v Prostějově potřebuje. Říkal jsem, že to možná nepotřebuje fotbal, ale potřebuje to město. Jsme statutární město a je standardem mít fotbalový, hokejový a plavecký stadion, který plánujeme příštím rokem stavět, pokud všechno dobře dopadne. Možná splácíme nějaký dluh, který tady vznikl. Vždycky se najdou lidé, kteří tyto projekty podporují, protože je důležité sport podporovat. Je důležitou součástí veřejného života, čehož si je vědomo i zastupitelstvo. Důkazem toho je, že zastupitelstvo většinou hlasů tyto investice schvaluje, za což jsem rád.

Také jste zvelebili areál v Olympijské ulici.

Musíte začít od mládeže, proto několik let budujeme areál pro mládež na Olympijské ulici, kde máme dvě travnatá hřiště, umělou trávu, vyhovující šatny i tribunku. Neustále zlepšujeme zázemí. Nemá cenu mít stadion jenom pro áčko s tím, že mládež nebude mít kde trénovat. Myslím, že jdeme správnou cestou.