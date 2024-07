Na úplný úvod nemohla přijít řeč na nic jiného, než na nový stadion. Nebo spíše zatím na novou hlavní tribunu, osvětlení a vyhřívaný trávník. Jiří Balcárek poznamenal, že je to pro klub velký závazek ke zlepšení výkonů a přitáhnutí více fanoušků na domácí zápasy. Zdůraznil také, že by chtěl změnit fungování klubu, připomněl, že trenér Kučera má podepsanou smlouvu na dva roky a to samé platí i pro příchozí hráče, kterých přišlo před touto sezonou hned jedenáct, z nichž je hned osm přestupů a pouhá tři hostování.

Eskáčko oživilo i facebook

„Jsme malý klub s omezeným budgetem, ale tato doba si takový přístup vyžaduje," řekl a pokračoval: „Jsem také rád, že se nám podařilo sehnat nového kondičáka ze Sigmy Olomouc Tomáše Oslizla a také nového marketingového ředitele. Tomáš Machálek to hned rozjel na plné pecky. Jde to vidět i na našich facebookových stránkách, kde jsme začali dávat podstatně více informací. V tomto jsme měli až doteď obrovskou díru."

Vstřícný krok k fanouškům

Na toto konto pak ještě doplnil, že se klub bude snažit i prohloubit vztahy se svými sponzory a fanoušky, kterým na novém stadionu bude chtít klub nabídnout kromě zápasu i pravidelný doplňkový program.

„Snažíme se ve všech sférách. Chceme tady samozřejmě nalákat co nejvíce lidí, protože ti vytváří ten zážitek a naopak pak ta hra zase vytváří zážitek pro ně. My se pro ně budeme snažit vytvořit nějaké soutěže, dárky za výhry, hledáme sponzory přímo na jednotlivá utkání, ale také podchytit občerstvení a zajistit, aby lidé nečekali zbytečně dlouho ve frontách. Cíl je zatím hodně daleko, troufnu si ale říci, že jsme na dobré cestě," popisuje Balcárek.

Slova se pak chopil i trenér Radim Kučera, který nasedl na prostějovskou lavičku až v průběhu letošního jara a nakonec dokázal tápající mužstvo dotáhnout až k záchraně. „Jsme rádi, že se to povedlo. Bylo ale v tom rozpoložení složité něco chystat na tu další. Včetně eventuálních posil. Během té krátké pauzy jsme tedy kádr postupně doplňovali tak, abychom vytvořili konkurenceschopný tým, který se bude v tabulce pohybovat už o něco výše než v posledních sezonách. K tomu směřovala i příprava a mohu říct, že jsem maximálně spokojený," uvedl.

Jedna z otázek na trenéra Kučeru směřovala i na fakt, že do druhé ligy od této sezony přibyly i dva B-týmy, konkrétně ty ostravského Baníku a pražské Slavie, se kterými se možná bude hrát špatně, jelikož budou moci v případě potřeby doplňovat kádry ze svých prvoligových áček.

Béčka jsou přínosem

„Vím, že takto kalkulovat mohou a pro nás pro trenéry je to hodně nečitelné. Někdy to ale může pro ně být zase kontraproduktivní, protože ti hráči mohou být naštvaní, že tam jsou, a pak to takovou kvalitu nemá. Na druhou stranu ale to může být i pro nás dobré, když naši hráči uvidí na vlastní oči tu kvalitu. Ve výsledku je to asi pro tu soutěž přínosem," hodnotí prostějovský lodivod fakt, že společně s béčkem olomoucké Sigmy a pražské Sparty bude celá čtvrtina druhé nejvyšší soutěže tvořena rezervami.

A jak vidí šance do nové sezony samotní hráči? „Jelikož jsem zažil v posledních dvou sezonách, že jsme hráli o padáka, tak bych byl rád, kdybychom se pod ten tlak nedostali hned od začátku a ty body jsme posbírali co nejdříve. Abychom pak mohli hrát relativně v klidu a předváděli fotbal, který předvádět chceme. Máme tady nový stadion a chceme, aby na něj chodilo co nejvíce lidí. Ony potom i ty síly nebudou ubývat tak rychle," říká kapitán Jan Koudelka.

Na jeho slova pak zareagoval i nově příchozí a první ligou ošlehaný Martin Šindelář, kterýsi už zahrál za celky Sigmy, Baníku, Karviné či Liptovského Mikuláše a Košic: „Přišel jsem až teď, ale musím říct, že to, co tady kluci zažívali, jsem si zažil už také a vím, jak náročné to je. Věřím ale, že se to nestane. Chceme se nějakým způsobem prezentovat, v každém utkání do toho dát maximum a užívat si nejen zápasy, ale i tréninky. Věřím, že budeme připraveni dobře a ty výsledky se dostaví."

Hned v prvním kole narazí Hanáci na celek Vyškova, který loni naprosto ovládl podzimní část a nakonec po zhoršených výkonech skončil na čtvrtém místě. Bude tedy jasným favoritem, kouč Kučera to ale vidí jinak: „Loňská sezona ukázala, že ve druhé lize může každý porazit každého. V obou kádrech navíc proběhly nějaké změny. Jak už jsem ale řekl, chceme se prezentovat naší hrou a je nám jedno, proti komu zrovna budeme hrát. Chceme se zaměřit hlavně sami na sebe."

Změny v kádru 1. SK Prostějov:

Příchody:

Martin Šindelář

Lukáš Lahodný

Filip Žák

Radek Lehovec

Marek Bielan

Vladimír Neuman (hostování)

Tomáš Jedlička

Lukáš Hrdlička

Martin Vybíral (hostování)

Amwar Imider

Kauan (hostování)

Odchody:

Štěrba

Rudzan

Mucha

Jamiu

Šimek

Bednár

Malec

Mach

Gabriš

Jaroň