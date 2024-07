„Nakonec to bylo hodně narychlo. Už jsem byl s rodinou sbalený znovu směr Slovensko. Ozval se ale Prostějov a to mi nasadilo do hlavy takového brouka a nakonec jsme se s rodinou dohodli, že to bude asi to nejlepší řešení. A to i přesto, že ty nabídky ze Slovenska byly opravdu seriózní," popsal okolnosti svého přestupu tento 33letý zkušený obránce, který za svůj fotbalový život vystřídal kluby jako Sigma Olomouc, Baník Ostrava, Karviná, Liptovský Mikuláš a Košice a v minulé sezoně nastoupil v druhém největším slovenském městě k 26 utkáním.

Ten pak přiznal, že byl velice nešťastný z toho, že dlouho nemohl sehnat angažmá, i když se letní přípravy v klubech už rozjížděly naplno. „To se mi stalo v kariéře úplně poprvé. Navíc na konci minulé sezony jsem měl i drobné zranění, které mi na nějakou dobu znemožnilo individuální přípravu," popisuje a dodává: „Ještě teď jsem to všechno nedohnal, ale pracuji na tom. Jsem už rozhodně klidnější a myslím, že už to bude jenom lepší a lepší. Je také super, že tady velkou spoustu kluků znám už z dřívějška."

Přímý kop prostějovských fotbalistů v přípravném zápase proti týmu Zlínska | Video: Deník/David Kubatík

Dle jeho slov pak ani moc nevadí, že přichází do klubu, který v posledních dvou sezonách vždy až do samotného závěru bojoval o holé bytí a nebytí ve druhé nejvyšší soutěži a nejspíše i ta nadcházející nebude úplně jednoduchá. „O tom jsem vůbec nepřemýšlel. Fotbal je všeobecně těžký a je jedno, zda hrajete o titul, o postup nebo o záchranu. Jsem hlavně rád, že má Prostějov nějaké ambice. Nechci totiž, aby si lidé o mě řekli, že už mám nějaké roky a jdu si už jen tak zahrát," vysvětluje s velkou dávkou optimismu v hlase.

Borec s velkými prvoligovými zkušenostmi je také, dle slov kouče Kučery, známý i svou schopností vzít si v kabině slovo a nahecovat své spoluhráče k lepším výkonům. Podle svých slov ale doufá, že to tentokrát nebude příliš potřeba.

„Už jsem se i navíc trochu uklidnil a už tak moc nekřičím. Samozřejmě ale platí, že na někoho je třeba ten hlas trochu zvednout a někdo jiný zase lépe reaguje, když je povzbuzen. Jak jsem ale měl zatím možnost vidět, tak jsou tady kluci spíše pracovití a pokorní a každou radu si berou k srdci. Na hřišti jsme si navíc všichni rovni a doufám, že to tak i zůstane," uzavřel Martin Šindelář.