Zajímá vás, kolik jednotlivé týmy v českých profesionálních soutěžích zaplatily za provize agentům? Přinášíme vám přehled z uplynulých let 2021 a 2022. Zatímco celková částka se snížila, Sigma Olomouc zaplatila čtyřnásobek. Prostějov ve druhé lize naopak výdaj snížil na čtvrtinu.

Lukáš Juliš na tréninku Sigmy | Video: Michal Muzikant

Není tomu tak dávno, co na základě novinky Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) začali být agenti pod větším drobnohledem. Hlavní inovací se stalo zastropování odměn. Agent už si nesmí říci o víc než 5 % z přestupní částky/platu (pokud suma nepřesáhne 200 tisíc dolarů), respektive více než 3 % (u sum nad 200 tisíc dolarů).

Než přejdeme k jednotlivým týmům, je nutné (a zajímavé) celé téma zasadit do širších souvislostí. Za rok 2022 zaplatily české výběry nejrůznějším agentům z tuzemska i ciziny 262 milionů korun. Je to o něco méně než v předešlém roce (za rok 2021 to bylo 267 milionů korun).

A zatímco celková suma šla dolů, například Sigma Olomouc zaplatila mnohonásobně více. V roce 2021 vyplatila agentům 1 857 054 korun. O rok později to bylo 7 380 304 korun, což ji zařadilo na sedmé místo mezi prvoligovými kluby, předtím byla v tomto ohledu desátá. V roce 2022 zaplatila agentům dokonce více než Baník Ostrava či Jablonec a jen o milion méně než tomu bylo předešlý rok u Plzně.

Koho přiváděla?

V roce 2022 přišli do Sigmy hráči jako Jakub Pokorný, Jan Vodháněl, Tomáš Digaňa, Filip Zorvan, Lukáš Vraštil, Denis Ventúra či Jan Navrátil. Dále pak Glib Bukhal, Vilém Fendrich či Martin Košťál, kteří se však neprosadili.

Kádr naopak opustili za vysoké sumy Václav Jemelka do Plzně či Kryštof Daněk do Sparty. Skončili také Pablo Gonzalez, Jan Štěrba, Radek Látal, Jakub Yunis, Tomáš Zahradníček, Martin Hála či Egor Golenkov. Těm však končila smlouva.

O rok dříve, kdy zaplatila Sigma agentům necelé dva miliony, přivedla brankáře Matúše Macíka, talentovaného Patrika Slaměnu, Davida Vaněčka, Jana Sedláka, Egora Golenkova či Ricarda Pinu. Kromě Macíka už jsou všichni z klubu pryč. Mimo ně také za výraznou sumu přestoupil ze Zbrojovky Brno Antonín Růsek.

Odešli pak Šimon Falta do Plzně či Aleš Mandous do Slavie. Dále Michal Reichl, David Houska, Martin Sladký, Dominik Radič, Martin Nešpor.

Prostějov v řádech desítek tisíc

To Prostějov ve druhé lize zaplatil v roce 2022 pouze 50 tisíc. Méně měly pouze týmy Vyškova, Příbrami a Chrudimi. O rok dříve to byl čtyřnásobek - tedy 200 tisíc, což jej zařadilo přesně do poloviny na osmé místo.

V roce 2022 klub opustili směrem do Teplic Filip Žák, Filip Mucha, Jakub Urbanec. Dále pak odešel Jakub Kopřiva a skončil Petr Jiráček. Naopak klub přivedl hráče jako Amobi, Samuel Kulig, Jakub Bolf, Jarmil Blahuta, David Gáč, Dušan Pinc, Marek Mach, Martin Vlachovský, Jakub Elbel, Artěm Ščedryj. Rok předtím do klubu přišli Jakub Urbanec, Jan Schaffartzik, Robert Bartolomeu, Filip Žák, Vasil Kušej Petr Jiráček či Michal Bárta.

Největší suma v obou obdobích odtekla ze Slavie. Žádné velké překvapení: sešívaní byli na trhu aktivní. Klub, jenž nedávno změnil majitele, vyplatil agentům 118 milionů korun (takřka o 37 milionů méně než v předešlém období). Následovala Sparta (bezmála 36 milionů) a Plzeň (takřka 28 milionů).

Další pořadí však rozhodně překvapí: čtvrtá příčka na pomyslném žebříčku patří Českým Budějovicím. V roce 2022 uhradilo Dynamo manažerům více než 13 milionů korun.

O nejméně peněz přišel Zlín - poplatky agentům za dvanáct měsíců činily u ševců pouhých 310 tisíc korun.

Přehled za rok 2022

FORTUNA:LIGA

Slavia - 118 milionů korun

Sparta - 36

Plzeň - 28

České Budějovice - 13,6

Mladá Boleslav - 13,4

Slovácko - 10

Sigma Olomouc - 7,4

Baník Ostrava - 6,6

Jablonec - 5

Hradec Králové - 3,5

Zbrojovka Brno - 2,2

Teplice - 2,1

Liberec - 2

Bohemians - 1,7

Pardubice - 1,5

Zlín - 0,3

Celkem: 250 919 444 korun + 56 000 EUR

F:NL

Vlašim - 1,7 milionu

Líšeň - 1,5

Karviná - 1,2

Dukla - 1,2

Táborsko - 960 tisíc

Opava - 600

Varnsdorf - 218

Třinec - 97

Jihlava - 73

Prostějov - 50

Vyškov, Příbram, Chrudim - 0

Sigma B, Slavia B, Sparta B - Součástí áčka

Celkem: 7 687 742 korun

Přehled za rok 2021

FORTUNA:LIGA

Slavia - 155 milionů

Sparta - 48,5

Jablonec - 8,7

Plzeň - 8,5

Baník Ostrava - 7,5

Slovácko - 6,5

Mladá Boleslav - 5,2

České Budějovice - 4,8

Liberec - 1,9

Sigma Olomouc - 1,8

Teplice - 1,3

Hradec Králové - 1,2

Zlín - 1

Pardubice - 0,9

Karviná - 0,8

Bohemians - 0,75

Celkem: 252 282 806 korun + 93 650 EUR

F:NL

Zbrojovka Brno - 5,1 milionů

Dukla - 2,3

Opava - 1,9

Táborsko - 870 tisíc

Jihlava - 590

Třinec - 375

Vlašim - 240

Prostějov - 200

Chrudim - 91

Líšeň - 85

Ústí nad Labem - 40

Příbram - 30

Varnsdorf - 20

Žižkov - 12

Vyškov - 0

Sparta B - součástí áčka

Celkem: 11 876 857 korun