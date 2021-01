Na podzim je naplánováno 19 kol. První z nich se bude hrát o víkendu 24. a 25. července, tedy dva týdny po finále mistrovství Evropy, které bylo na letošní léto ze známých důvodů odloženo z loňska.

V září, říjnu a listopadu přeruší soutěž tři reprezentační přestávky. Poslední podzimní dějství je naplánováno na 19. prosince. Čtyři kola má na podzim stihnout i domácí pohár MOL Cup.

Více času v zimě, konec sezony různě

Zimní pauza bude delší než ta poslední. Do jara by mužstva měla odstartovat 5. února. Základní část skončí třicátým kolem 23. dubna, a pak budou následovat tři nadstavbové skupiny – šestka o titul, další čtyřka v play-off o vstupenku do utkání o Evropskou konferenční ligu, přičemž prvním vyřazeným mže skončit sezona už 8. května, a poslední šestice o záchranu. Přímo sestupovat má opět pouze poslední mužstvo, čtrnáctý a patnáctý celek budou hrát baráž s druhým a třetím mužstvem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Nadstavba bude končit 21. května, celky které se budou účastnit baráže skončí ligový ročník 2021/22 o týden později.

Ligové kluby přijaly také pravidla oledně závěru probíhající sezony. Klubům zůstává povinnost testovat se PCR testy před každým utkáním. V posledních třech kolech soutěže pak testování bude probíhat pod dohledem Ligové fotbalové asociace u jedné laboratoře.

„Chceme tím předejít možným spekulacím v závěru probíhajícího soutěžního ročníku, aby se kluby mezi sebou nemohly podezírat. Ligový výbor se současně již před časem usnesl, že LFA ponese i náklady na toto testování v závěru sezóny,“ uvedl předseda Ligového výboru LFA Dušan Svoboda.

Prostějov začíná stejně

Druhá nejvyšší soutěž bude startovat stejně jako ta první, tedy 24. července. Podzim jí skončí 16. kolem 30. listopadu. Jaro začne 5. března a uzavře se 21. května, přičemž mužstva bojující o postup v baráži budou hrát ještě o týden déle.