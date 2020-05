To jeho protějšek, prostějovský Pavel Šustr, mohl být spokojený. „Někdo z funkcionářů mi tady říkal, že to bylo až moc dobré,“ usmíval se kouč druholigisty, který měl ovšem tentokrát jasně navrch.

„Těší mě hlavně to, že ve hře jsou vidět prvky fotbalu, který se v tréninku učíme, to je pozitivní,“ pokračoval.

Zároveň však velí výsledek nepřeceňovat. Důležité bitvy přijdou až po 25. květnu.

Šustra potěšily ve středečním prvním přípravném zápase hlavně první dvě branky. Úvodní zařídil Pašek po rychlém brejku, který ihned po lapení centru rozehrál brankář Mucha. A za pár vteřin už prostějovský bek zakončoval nechytatelně pod břevno.

„Jsou to situace, které mohou rozhodovat. Během prvních pár vteřin po ztrátě míče je soupeř vždy nejzranitelnější. Od nás tam byla velká vůle vyjet nahoru do otevřené obrany. Tak to po hráčích chceme,“ řekl.

Druhým zásahem zase Koudelka rychle potrestal chybnou rozehrávku olomouckého stopera Beneše.

„Měli jsme strategii, jak soupeře bránit, narušovat jeho rozehrávku a kde bychom chtěli získávat míče. Tady to bylo vyústění dobré práce mužstva a aktivního pojetí,“ chválil Šustr.

Ještě do poločasu přidal třetí gól jeho souboru Koudelka z penalty po faulu na Kroupu a favorit byl zralý na ručník.

„Přístup našich hráčů se mi líbil. A to v obou poločasech. Vypadali jsme ve srovnání s Olomoucí velmi dobře. Ale nepřeceňujme to. Vše nebylo stoprocentně úspěšné,“ podotkl.

Můžeme být ještě lepší

Vytýkat však hráčům nic moc nebude.

„Co bych taky mohl, když jsme vyhráli 4:0 nad Sigmou,“ smál se po výsledku, který zkompletoval ve druhém poločase brankou po rohovém kopu Martin Sus.

„Určitě se ale budeme bavit o detailech, které mohly být ještě lepší. Pro nás je teď rozhodující prací trénink, kde se učíme způsob hry, který chceme hrát. Zápasy nám dávají zpětnou vazbu, jak se to daří. Jsem rádi za výhru, ale určitě můžeme být a chceme být ještě lepší,“ řekl Šustr, jehož usměrňování z lavičky bylo v komorní atmosféře často a jasně slyšet.

„Je to zvláštní, ale je to zkrátka realita. Musíme to tak brát, takhle to teď bude. Je spíš otázka na hráče, jestli jim bude povzbuzování chybět. Některým to třeba může i vyhovovat, že jim nebude nikdo nadávat,“ přemítal dobře naložený trenér Prostějova.

Z toho, že pokyny trenérů i případné výtky na adresu hráčů či rozhodčích budou daleko víc slyšet si Šustr vrásky nedělá.

„Já se snažím tyto věci řešit v klidu. Byť přiznávám, že ne úplně vždycky úspěšně. Věřím, že se nebudu muset nijak moc hlídat, nebo dokonce měnit,“ dodal na závěr.