V samotném utkání mohl otevřít skóre Omale. Po chybě Vepřeka, jemuž vypíchl míč Bartolomeu šel Prostějov do přečíslení, ale Digaňa vyrazil střelu Omaleho nad. Na druhé straně nevyřešil situaci dva na jednoho Slaměna, který dal míč nastartovanému Šípovi na paty. Ještě předtím hlavičkoval Zifčák nad.

„Zazdili jsme situace, které jsme měli zakončit nebo dohrát do šance. Otevíralo se nám tam několik možností, kdy jsme mohli dohrát přečíslení a tahle nekvalita v přechodové fázi nás mrzí. Byl to ten problém, proč bylo utkání ubojované,“ hodnotil Saňák.

„Olomouc má kvalitu, to víme, mají velmi dobré hráče. Pro nás to byl zápas, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet naši práci hlavně bez míče, kdy musíme velmi poctivě bránit, abychom to zvládli a myslím, že jsme byli schopni i některé situace sehrát slušně. Nedostali jsme se do žádné úplně stoprocentní šance, ale pro mě je proti tomuto soupeři důležitá kvalita do obranné fáze, že jsme s nimi dokázali běhat a dobře reagovat,“ přidal svůj pohled prostějovský kouč Pavel Šustr.

Ten do druhého poločasu protočil celou jedenáctku, zatímco Sigma v jeho průběhu vystřídal jen dva hráče a brankáře, což se možná trošku projevilo v závěrečných minutách, kdy se Eskáčko dostalo do několika zakončení. Největší šanci měl Velich, jeho střelu z malého vápna ale zablokoval Poulolo.

„Chtěli jsme, aby většina hráčů odehrála devadesát. Je na zamyšlení, jestli by to tak mělo být, aby jim docházely síly, ale počítali jsme s tím a musíme mít respekt k Prostějovu, který vystřídal dvě kvalitní jedenáctky. Přesto jsme mu velké šance nedovolili,“ řekl Saňák.

Zatímco Sigmu čeká ještě v 16 hodin ve Slatinicích druhý zápas proti Žilině, prostějovský realizační tým měl na programu rozhodování, jestli si ponechá některého z testovaných hráčů.

„Rozhodování mi neusnadnili. Sedneme si s vedením a domluvíme se, jestli nabídneme někomu smlouvu,“ objasnil Šustr. To se ale nebude týkat Marka Kirschbauma ani Jakuba Vichty, kteří se v sobotu proti Sigmě v dresu Prostějova už neobjevili.

„U Marka se to zkomplikovalo tím, že onemocněl, ale získal jsem takový pocit, že pro něj momentálně bude nejlepší třetí liga nebo divize, ale zároveň jej budeme jako levonohého stopera nadále sledovat a třeba by se mohl vrátit v zimní přípravě, kdy věřím, že bychom mohli mít ustálený kádr a on bude mít větší šanci se prosadit,“ řekl kouč na adresu stopera Nových Sadů.

„Kuba Vichta se nedomluvil s vedením na nové smlouvě. To mě mrzí, protože má kvalitu a fyzicky velmi dobře připravený,“ dodal Šustr.

Toho potěšil rovněž výkon brankáře Krynského, jenž strávil jaro v divizním Přerově. „Vypadá zajímavě, byl jsem zvědavý, jak to bude zvládat a je v něm potenciál. Máme ještě Michala Bártu, takže tenhle post bude dobře obsazený, věří šéf prostějovské lavičky.

SK Sigma Olomouc - 1. SK Prostějov 0:0

Sigma: Digaňa (46. Stoppen) - Hadaš, Poulolo, Vepřek, Slavíček - Spáčil, Slaměna - Matoušek (59. Uriča), Slavíček, Šíp - Zifčák (59. Zlatohlávek). Trenér: Václav Jílek.

Prostějov: Krynskyj - Bolf, Blahuta, Schaffartzik, Elbel - Omale, Todorič - Bartolomeu, Koudelka, Kušej - Pinc. 2. poločas: Krynskyj - Stříž, Bialek, Gáč, Sečkář - Vyhlídal, Kulig, Spáčil, Píchal, Zapletal - Velich.Trenér: Pavel Šustr.