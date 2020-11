„Mám takový dojem, že jsme byli víc na míči a měli trochu tlak. Asi i více šancí. Ale jak říkal pan Mourinho. Můžete mít šancí kolik chcete, když nedáte góly. Je to o gólech,“ konstatoval trenér Prostějova Pavel Šustr.

Rozhodující okamžik utkání přišel v 60. minutě. Za vražení stopera Bialka do Braka nařídil hlavní rozhodčí Černý penaltu, kterou ranou doprostřed mazácky proměnil Michal Bílek.

Domácí kouč se s verdiktem po zápase moc nemohl srovnat.

„Za mě je takových zákroků v zápase strašně moc, na půlce se to nechává hrát, ve vápně to pak ale rozhodčí takhle pískne. Možná až to uvidím na videu, tak budu mluvit jinak. Nevím. Za mě to ale penalta být neměla,“ zlobil se.

„Zápas jsme si ale prohráli sami. Vytvořili jsme si šance, které jsme měli proměnit. Měli jsme to v naší moci. To samé jsem řekl i hráčům v šatně,“ řekl Šustr.

Nehledal žádné omluvy, přestože možná rozhodčí mohl písknout penaltu i na druhé straně po podobném zákroku na Zikla, který ale ještě stihl zakončit, ale výborně chytajícího brankáře Tvrdoně nepřekonal.

„Byl tam nějaký kontakt se soupeřem, ale tohle je šance, kterou chci, aby Martin proměnil,“ pokrčil rameny Šustr.

Zikl byl vůbec smolařem zápasu, ve kterém si jinak vedl velmi zdařile. Jenže si pokaždé vylámal v zakončení zuby buď na Tvrdoňovi, nebo dalších obráncích.

Gólman znamenitě vychytal jeho pohotovou střelu po rychlé akci a přízemním přihrávce Zapletala v první půli i hlavičku po centru Matouška ve druhé.

Největší příležitost pak Zikl zmařil poté, co Kopřivův oblouček odvraceli hráči Ústí až těsně před čárou a prostějovský útočník se dočkal k dorážce. „Terén byl všelijaký, tak se soustředil, aby to nepřepálil a bohužel trefil obránce,“ měl pochopení Šustr.

„Martinův výkon byl dobrý, odpracoval to, dostal se do šancí, což je pro útočníka důležité. Bohužel mu chyběl pokaždé kousíček ke gólu,“ posteskl si Šustr.

Ústí v závěru mělo příležitosti k potvrzení náskoku, ale také je neproměnilo. „Bylo to tak napínavé až do konce. Naše mladé mužstvo takový vybojovaný zápas potřebovalo, i když Prostějov hrál velmi dobře,“ řekl trenér vítězů Jiří Jarošík.

Jeho tým se v tabulce vrátil zpátky před Hanáky, kteří klesli na pátou příčku. V následujících dvou kolech na Prostějov čekají další výzvy. V sobotu se představí na půdě vedoucího Hradce Králové, ve středu pak v Líšni, které patří aktuálně třetí pozice.

1. SK Prostějov – FK Ústí nad Labem 0:1 (0:0)

Branka: 60. M. Bílek z pen. Rozhodčí: Černý – Dohnálek, Slavíček. ŽK: Bialek – M. Bílek, Bazal, Čičovský.

Prostějov: Mucha – Šmehyl, Bala, Bialek, Sečkář (82. Langer) – Kopřiva (90. Sus), Omale, Zapletal – Matoušek (65. Píchal), Zikl (82. Rolinc), Jurásek (65. Spáčil). Trenér: Pavel Šustr.

Ústí n. L.: Tvrdoň – Hudec, Brak, M. Bílek, Písačka - Prošek, Čičovský, Bazal (87. Chodora), Strada (65. Hampl) – Koubek (87. Šilhan), Kušej (76. Emmer). Trenér: Jiří Jarošík