„Každá série jednou končí. I v předchozích zápasech jsme nikdy nebyli slabším soupeřem, ale vždy jsme hráli vyrovnanou partii. Pohořeli jsme ale vždy na koncovce a já jsem věřil, že to ten tým v ty tři body už konečně přetavit dokáže," uvedl na úvod své pozápasové řeči prostějovský kouč Radim Kučera.

Hanáci započali svou pouť za třemi body už v šestnácté minutě, když se Jedlička poprvé přesně trefil po předchozím centru do vápna. Od té doby přišly zajímavé akce na obou stranách hřiště, dlouho z nich však žádný další gól nepadal. A to až do minuty 39. V té se totiž před Vejmolou sám ocitl Nizozemec Sacha Komljenovic, kterého nejdříve prostějovský gólman vychytal, s dorážkou od stejného hráče už si však poradit nedokázal.

Jedlička využil minelu

V 56. minutě se prostějovským hrdinou mohl stát Bartolomeu, který však přímo z volného přímého kopu trefil pouze Struhařovu tyč. A tak se jím stal o pět minut později Jedlička, který se po velké minele baníkovského kapitána Říhy dostal společně s Matouškem do útoku a vstřelil svůj druhý gól v utkání.

Vejmola zachránil výhru

Ostravané se pak ze všech sil snažili o vyrovnání, ale už se jim to nepovedlo. Nejblíže k tomu měl v 89. minutě Angolan Nzanza, jemuž však radost svým bravurním zákrokem pokazil Vejmola. „V prvním poločase jsme měli dvě stoprocentní šance, takže ten náskok mohl být daleko lepší. Pak jsme chtěli udržet aktivitu a ač byla hra dost vyrovnaná, tak jsme dokázali potrestat soupšře v rozehrávce. Dostali jsme se do vedení a pak jsme bohužel nedokázali dohrát některé další situace. Tři body jsou pro nás jednoznačně velkou vzpruhou," pokračoval prostějovský trenér.

Prostějovští si tak v této sezoně připsali první tři body, kterých teď ve druholigové tabulce mají dohromady šest a a zaujímají tak dvanáctou příčku. Jediný, kdo je v tomto kole může ještě přeskočit, je béčko pražské Sparty, které čeká od šesti hodin střetnutí na hřišti Zbrojovky Brno. Příští zápas odehrají svěřenci Radima Kučery už v pátek doma proti poslední Jihlavě.

„Hrajeme sice s posledním, ale když se člověk podívá na tabulku, tak se to tak vůbec nedá brát. Rozhodně Jihlavu nepodceníme. Bude to jen jeden z dalších těžkých zápasů. Bylo by dobré, kdybychom tyto tři body doma potvrdili. Doma jsme totiž ještě nevyhráli a už by to chtělo to naše nové hřiště trochu pokřtít," uzavřel Radim Kučera.

FC Baník Ostrava B - 1. SK Prostějov 1:2 (1:1)

Branky: 39. Komljenovic – 16. T. Jedlička, 61. T. Jedlička.

Rozhodčí: Kvítek – Kříž, Novák. ŽK: Habusta, Ševčík, Lehovec, Lahodný (všichni PRO). Diváci: 404.

Ostrava B: Struhař – Fukala (73. Krupička), Měkota, Říha, Sirotek – Komljenovic, Holaň, M. Jaroň (57. Kilibarda) – P. Jaroň (57. Chvěja) – Málek (73. Nzanza), Kašpárek. Trenér: Josef Dvorník.

Prostějov: Vejmola – Lehovec, Ševčík (C), Šindelář, Carneiro – Lahodný, Habusta (83. Matocha) – Matoušek (83. R. Látal), Bartolomeu (83. Koudelka), Vybíral (65. Žák) – T. Jedlička (75. Hrdlička). Trenér: Radim Kučera.