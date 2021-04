Že patří mezi spolehlivé muže, na které se může trenér Šustr spolehnout, prokázal i na půdě Vyšehradu, kde pochytal všechny šance soupeře a dovedl svůj celek k vítězství 1:0. Postup je díky výhře stále na dostřel. „Byl bych rád, kdyby se mi povedlo nakouknout do ligy zrovna s Prostějovem,“ popsal Mucha pro Deník.

Během aktuální sezony jste už dvakrát absentoval kvůli pozitivnímu testu na covid. Jak u vás nákaza probíhala?

Poprvé to bylo v pohodě, teď už to bylo horší. První tři dny jsem si protrpěl. Měl jsem vysoké horečky, naštěstí se to zlepšilo. V obou případech jsem chyběl v jednom zápase úplně a ve druhém jsem byl kvůli nedostatku tréninku na lavičce. Tentokrát mi hodně pomohla reprezentační pauza, díky které jsem měl čas všechno dotrénovat a dostat se zpátky do formy.

Oba úvodní jarní zápasy odchytal Michal Bárta a oba Prostějov vyhrál. Neměl jste strach o pozici jedničky?

Moc jsem to neřešil. Před sezonou jsme byli domluvení, že začnu jako jednička, ale Bártič zápasy odchytal dobře, takže bylo na trenérech, jak se rozhodnou. Před zápasem s Vlašimí nám řekli, že to bude tak, jak jsme se dohodli před sezonou a že se mám nachystat do brány.

A vy jste v něm dostal pět gólů.

Přesně! (směje se) Nepamatuji si, kdy naposledy se mi stalo, že jsem dostal pět branek. Nebylo to příjemné, ale trenér mě podržel a naštěstí to bylo v dalším zápase lepší.

Takže ani po utkání s Vlašimí jste se o svoji pozici nebál?

Je to těžké. Můžeme chytat oba, ale já jsem byl nachystaný na každý zápas.

Pokud se pozastavíme nad posledním zápasem na půdě Vyšehradu, tak jste v něm neměl o práci nouzi.

Vyšehrad měl být papírově nejlehčí soupeř, ale paradoxně si proti nám vytvořil snad nejvíc šancí ze všech. Dokonce víc než třeba Dukla.

I trenér Šustr vás chválil. Vybavíte si nejtěžší zákrok?

Nejtěžší a hlavně z pohledu výsledku nejdůležitější byl ten dvě minuty před koncem, kdy měli domácí možnost srovnat. Předcházel tomu vyhraný hlavičkový souboj, jejich hráč šel sám na bránu a mně se povedlo střelu vykopnout nohou. Byl to zlomový zákrok a jsem rád, že jsem kluky podržel.

Celkově týmu dělají problémy obranné standardní situace. Jak to vidíte z pohledu brankáře?

V kabině to řešíme. Proti Vyšehradu jsme dokonce změnili postavení hráčů. Nikdy jsme s tím takové problémy neměli, takže to bude o osobní zodpovědnosti každého hráče a musíme se na to víc zaměřit.

Hraje roli i vaše dirigování spoluhráčů?

To bych úplně neřekl. Standardky má na starosti asistent trenéra Tomáš Hunal. Každý hráč přesně ví, kde má stát, koho bránit, jak bránit a potom už je to na zodpovědnosti jednotlivce nepustit protivníka do zakončení, nebo alespoň ubránit prostor.

Jaké to je, když se o Prostějovu mluví ve spojitosti s nejvyšší soutěží?

Nečekané. Málokdo to před sezonou čekal. Hrajeme dobrý fotbal, i když se nám doma nedaří tak, jak bychom chtěli. Na druhou stranu venkovní výsledky jsou až neuvěřitelné. Všude je to bez diváků, takže nevím, jestli se nám venku hraje lépe. Nedovedu si vysvětlit, čím to je. Jinak je to určitě super, ale každý soupeř se na nás daleko víc chystá a je víc motivovaný. Do zápasu, jako jsou třeba ty s Jihlavou, jsme vždy vstupovali v roli outsiderů, ale teď jsme favorit. Možná to nás trošku brzdí.

Takže může hrát roli i tlak?

Nikdo na nás tlak nevytváří, ale samozřejmě všichni vnímáme, kde jsme v tabulce a že můžeme hrát o nejvyšší příčky, takže to v hlavách bude.

Co tedy udělat, abyste domácí prokletí zlomili?

Po každé prohře si to s trenéry rozebíráme, teď jsme měli dokonce delší proslov. Kdybychom věděli, čím to je, tak to změníme. V posledních domácích zápasech jsme dostali devět gólů a spadlo nám tam skoro všechno. Naopak venku jsme měli štěstí. Možná je to trošku i tím štěstím, že doma ztrácíme, ale dokážeme to venku nahnat.

Doma vás čekají největší protivníci v boji o postup.

Vypadá to zatím tak, že je nevýhoda hrát proti nim doma. Oba zápasy máme navíc v jednom týdnu. Hradec ve středu a Líšeň v sobotu. Ve druhé lize je vidět, že každý může porazit každého. Musíme se na to nachystat. Teď už nebudeme hrát tak často v týdnu jako doteď, takže bude čas víc potrénovat.

Je v kabině častým tématem postup?

Úplně ne, ale všichni tabulku sledujeme a víme, že taková šance hrát nahoře, jako je teď, už být nemusí. Nechceme, aby nám to uteklo a snažíme se vyhrát každý zápas. Prostějov je ambiciózní klub a kdyby se povedlo postoupit, tak vedení je nachystané do ligy jít. Letos je šance asi největší, protože z ligy spadnou tři silné týmy, které budou chtít hned zpátky a příští sezona bude mnohem vyrovnanější. Byla by škoda nepoprat se o to letos. Byl bych rád, kdyby se mi povedlo nakouknout do ligy zrovna s Prostějovem.