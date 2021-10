„Musel jsem se smát,“ říkal Schaffartzik. „Klidně mi ten gól ale mohli i sebrat. Kdyby to byl třeba první gól ve druhé lize, tak bych se za něj jinak rval, ale tohle by mi ani nevadilo. Hlavně, že jsme ho dali,“ pousmál se.

Přesto to vypadalo, že se u rozhodčích při odchodu ze hřiště do šaten raději ujistil, zda si zapsali autora branky správně. „To ne, jen jsem se ptal, jestli nemám na zádech napsáno Urbanec. Bylo to vtipné, jak jsem běžel k našim fanouškům, zaradoval se, a když jsem se otočil, tak skandovali jméno Jakuba. Samozřejmě taky měl na gólu podíl, šel tam do gólmana a na mě to propadlo,“ popsal důležitou situaci.

Prostějov v zápase s Jihlavou nehrál zle, ale vlastní šance nejdřív nevyužil a pak po hlavičce Vedrala prohrával. „Do zápasu jsme vstoupili, myslím, z hlediska defenzivy docela laxně. Byly tam chyby a kdyby proti nám stál kvalitnější soupeř, tak by nás potrestal. Nakonec jsme po centru dostali gól my. Vedral hlavičku trefil z úhlu krásně k tyči. Byli jsme z toho trochu zaskočení,“ přiznal Schaffartzik.

Jeho vyrovnání těsně před přestávkou bylo pro další průběh zápasu naprosto zásadní. „Klasický šatňák. Jednomu mužstvu dodá sílu a druhé trochu srazí dolů. Byl to skvělý impuls do druhého poločasu. Hned na začátku jsme dali druhý gól. Pak už to byla z naší strany trochu kopaná,“ zhodnotil přiléhavě prostějovský stoper.

Cennou výhru 2:1 domácí opravdu spíš ubojovali. „Nepouštěli jsme je do nějakých závarů. Uskákali jsme to v obranné fázi a pohlídali jsme si to,“ uvedl Schaffartzik, který je v Prostějově teprve od začátku září, ale musí si už zvykat na nové trenéry.

Jiřího Jarošíka, který zamířil do ligových Teplic, nahradili Daniel Šmejkal a Michal Šmarda. „Když přijdete do nového týmu, tak musíte ukázat, že si zasloužíte místo na hřišti. Když se to podaří, vyhrává se a pak hned dojde ke změně trenéra, tak to není úplně komfortní. Ale pro mě se zase tolik nemění. V Opavě jsem za 13 let v áčku poznal asi 17 trenérů, takže pro mě to byla docela rutina,“ usmál se.

„I pro trenéry to bylo důležité, že jsme po zápase na Dukle vyhráli i doma. Kdybychom to nezvládli, mohl by někdo říct, že Dukla byla ze setrvačnosti. Z toho pohledu je perfektní, že jsme to zvládli otočit, řekl Schaffartzik, který je v Prostějově po nuceném odchodu z Opavy spokojen. „Tým je kvalitní, až mě překvapilo, jak moc. Chtěl jsem hlavně hrát a pomoct týmu a to se mi v Prostějově plní,“ dodal.