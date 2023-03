„Začali jsme dobře a byli více na míči. Pak jsme ale inkasovali z brejku a soupeř následně zalezl do obrany ještě více. Navíc mu hrál do karet terén, který naší kombinační hře úplně nepřál. My jsme si ale věřili a za bodem jsme si šli až do konce. A naštěstí to tam padlo," říkal po zápase spokojeně, ale i viditelně unaveně.