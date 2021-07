Minulou sezonu začínal Jan Koudelka v dresu Zbrojovky Brno v nejvyšší soutěži. Jenže angažmá nedopadlo podle představ a v zimě se vrátil do Prostějova. Ani tam však nepodával výkony, na které od něj byli v klubu zvyklí z předchozích let.

Jan Koudelka | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Očekávali jsme od něj góly a spoléhali jsme na něj. Věřili jsme, že těch sedm gólů dá a na další nahraje. Za ta léta to tak prostě je, že na v něj věříte. Jenže to po jeho návratu z Brna nabylo ideální a byl jsem naštvaný, protože výkony nebyly. Přesto je pro nás stále důležitý a rozdílový hráč. Věřím, že bude nyní produktivní a vrátí se do formy, ve které byl, když odcházel a bude to ten starý Koudy, který nám pomůže v ofenzivě,“ hodnotil předseda Prostějova František Jura.