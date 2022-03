„Mezi organizací fotbalu u nás a v Německu jsou obrovské rozdíly. A když to řeknu možná trochu zjednodušeně, tak je to vše hlavně o penězích,“ řekl aktuálně prostějovský útočník Vasil Kušej.

„V Německu, ať už se jednalo o jakoukoli kategorii, i mládežnickou, se jezdilo na zápasy venku o den dříve. Ať už se hrálo kdekoliv a v jakýkoli čas. Také ve stavech trávníků a celkového servisu pro hráče byl enormní rozdíl. U nás tyto věci prostě chybí. Musí se jezdit někam na umělku, která třeba není úplně přizpůsobená. Abych to zkrátil. Jsou to takové detaily, které ale ve výsledku dělají velké věci,“ vysvětluje.

Ne vše je ale z jeho pohledu v našem fotbale špatně. „Nemyslím si, že tady u nás jdeme špatným směrem. Hodně se ta úroveň v poslední době zvedá a i ve 2. lize jsou kvalitní týmy. Třeba Brno. To ten servis a potřebné zázemí nabízí. Doufejme tedy, že takových celků bude přibývat a bude to jen a jen lepší,“ říká s nadějí v hlase.

Často v českém sportovním éteru zaznívají hlasy, které tvrdí, že to přece zdaleka není jen o podmínkách a technickém vybavení zázemí stadionů, ale hlavně o přístupu a morální síle samotných hráčů. Jednadvacetiletý talentovaný forvard má na to ale trochu jiný názor.

„V Německu jsou hráči lépe placení, takže k tomu všemu přistupují trochu jinak. Vždyť u nás i někteří hráči 2. ligy musí k fotbalu ještě pracovat. A co si budeme povídat, je opravdu velký rozdíl mezi tím, když se hráč soustředí pouze na fotbal, anebo když ví, že musí po náročném tréninku ještě do práce,“ tvrdí a hned přidává příklad. „Když jsem hrál ještě za mládežnické reprezentace, tak třeba na takovém Sanchovi, který dnes nastupuje v Manchesteru United, bylo vidět, že je úplně jinak nastavený, že prošel úplně jinou výchovou. A nebylo to samozřejmě vidět pouze na něm. Vemte si také, kolik hráčů ze přestupuje do velkých klubů. U nás to zase až takovým standardem není,“ krčí rameny.

Vasila si do Prostějova přivedl bývalý trenér Jiří Jarošík, který později zamířil z Hané do prvoligových Teplic. Dá se tedy očekávat, že se někdy v budoucnu cesty těchto dvou znovu někde střetnou. Zatím ale tento čas nenastal. Podle Kušeje snahy o jeho přestup na sever Čech ztroskotaly i kvůli nedohodě s teplickým vedením. „Nějaký příslib od trenéra Jarošíka jsem měl. Na druhou stranu tady ale hraji stabilně, což je pro mě v tuto chvíli nejdůležitější. Teplice navíc aktuálně hrají o udržení, takže bych tam nejspíš tolik prostoru nedostával. Možná se mi ještě ozve v létě. Doufám, že se Teplice nakonec udrží,“ říká mladá naděje českého fotbalu.