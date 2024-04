Fotbalisté Prostějova jsou v těžké situaci. Po vysoké porážce na půdě konkurenta o udržení se ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE Varnsdorfu (1:5) mají na nesestupovou pozici ztrátu už čtyř bodů. „Spadli jsme opět na dno, ale musíme se z něj vyhrabat. Stále je reálná šance se zachránit,“ Vypočítával v rozhovoru pro Deník trenér Eskáčka Radim Kučera. V čem vidí největší chyby a jak to chce zlomit?

TK 1. SK Prostějov před jarem, Radim Kučera | Foto: Deník/Michal Muzikant

Co se stane, že tým takhle nezvládne tak důležitý zápas?

Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře. Prohrávali jsme, ale podařilo se nám srovnat, čímž jsme se měli dostat na koně, do herní pohody. Jenže jsme inkasovali ze standardní situace a to mužstvo položilo. Vůbec jsme se nedostávali do hry, kterou jsme chtěli hrát a soupeř nás trestal z brejků. Závěr už jsme byli v útlumu, nebyli jsme schopni nic vymyslet, naopak jsme dostali ještě dva góly.

Zápas hodnotíme s větším odstupem. V čem byly největší chyby?

Například při prvním gólu jsme byli v bránícím boxu v přečíslení a dostaneme z toho gól. Opakovalo se to také u třetího. Nebylo to jen ve Varnsdorfu, ale když jsme si analyzovali předešlé zápasy, tak se nám tohle opakuje často. Dokážeme se vrátit po ztrátě, je nás ve vápně hodně, soupeř tam má méně lidí, ale my dostaneme gól. Jeden spoléhá na druhého, že zabrání centru, ubrání to, odkopne míč… Je to trestuhodné. Musíme být více zarputilí, věřit si, být připraveni a lépe reagovat. Je to o odpovědnosti hráčů. Víme, že tohle musíme napravit a zlepšit.

V utkání nemohl pro stopku za čtyři žluté nastoupit nejlepší střelec Tomáš Malec. Jak moc chyběl?

Dino je pro nás opěrný bod při ofenzivních i defenzivních standardkách, pomáhá nám udržet míč. Na druhou stranu nastoupil Jamiu a jako jeden z mála předvedl solidní výkon, přestože jsme prohráli 1:5. Nastřelil tyčku, připravil gólovou šanci Matouškovi a v zápase nezklamal.

Teď vám bude chybět pro osm žlutých karet střední záložník Jakub Habusta.

Hráče v ohrožení má každý tým, ale vždycky je to komplikace a nepříjemnost, když vám z toho někdo vypadne. My nemáme ustálenou ani obrannou čtyřku. Chceme, aby hrála pohromadě, ale se Sigmou z toho musel měl zákaz hrát Bednár, s Brnem zase Štěrba. Habusta nám určitě chybět bude, ale musíme ho nahradit a věřím, že ten, kdo dostane šanci, to zvládne.

Zmínil jste ustálenost obrany. Teď jste střídal brzy stopera Štěrbu kvůli zranění, jak je na tom?

Štěrba už měl trošku problémy s Vyškovem, kdy jsem ho střídal na konci zápasu. Teď si to obnovil, proběhlo nějaké vyšetření a má pohmožděný sval. Je tam otazník a uvidíme, jak bude připravený do zápasu.

Zdálo se, že sestavu máte ustálenou. Ve dvou zápasech, kdy jste vyhráli, plus proti Vyškovu hrála téměř totožná. Ve Varnsdorfu bylo zase změn více, takže pořád hledáte?

Ustálili jsme to, ale teď jsme trošku změnili styl hry a upravili jsme ho proti způsobu, jakým hraje Varnsdorf. Podle toho jsme také udělali změny. Byl tam nějaký záměr, ale ten se úplně nepovedl. Také jsem to chtěl okysličit po náročném týdnu a cestování čerstvými silami. Kýžený efekt to nepřineslo. Za stavu 1:1 jsem měl nachystané střídání, že na hřiště půjdou Koudelka a Jaroň, kteří v minulých zápasech hráli, aby to oživili, ale dostali jsme gól na 1:2.

Jak je na tom Ondřej Ševčík? Může to být tajný trumf do závěru sezony?

Je natěšený, chtěl by týmu pomoci, protože přišel jako jedna z velkých posil, ale zranění ho vyřadilo na delší dobu. Rekonvalescence se táhla, ale už s námi trénuje větší dávky. Chtěl by už v sobotu, nebo co nejdříve hrát. My ale musíme vyhodnotit, kdy je správný čas. Bude mu totiž chybět herní praxe, kondice. Já bych ho na hřišti chtěl, ale může to být kontraproduktivní, protože můžeme čekat na Ševčíka a mu to třeba nepůjde, nebo se znovu zraní. Rizika jsou vždycky a musí být připravený na sto procent.

Jste předposlední se čtyřbodovou ztrátou na nesestupovou příčku. Jak svoji situaci vnímáte?

Po Táborsku jsme na tom byli solidně, ale teď jsme se dostali pod ještě větší tlak. Je tam ještě pořád porce šesti zápasů a když je zvládneme, tak tam je reálná šance zachránit se. Musíme ale začít vyhrávat, nakopnout se a dostat se z toho výhrami. Tlak narůstá, bude možná i nervozita. My to budeme muset zvládnout tím, že budeme lépe bránit. Teď jsme měli určitě bodovat, měli bychom s Varnsdorfem lepší vzájemný zápas, ale takhle se to otočilo proti nám. Každý zápas teď bude klíčový.

Vnímáte, že jste nad propastí?

Nad tou jsme celé jaro, od prvního kola. Potom jsme se z ní vyhoupli sérií šesti bodů, ale teď jsme dvakrát prohráli a spadli zase na dno. Musíme se snažit vyhrabat nahoru.

Připouštíte si možnost sestupu?

Kdybych si to připouštěl, tak bych tady už nebyl. To ani nejde. Já si v žádném případě nepřipouštím nějaký sestup a nemyslím si, že by si to někdo v klubu připouštěl. Je tam šest zápasů, osmnáct bodů a když tři, čtyři utkání zvládneme, tak je reálná šance se zachránit.

Jaká je v týmu atmosféra?

Prohráli jsme, přijeli v ranních hodinách z Varnsdorfu. Navíc po anglickém týdnu… Člověk je unavený fyzicky i psychicky. V úterý jsme měli první trénink, kde jsme si zápas analyzovali. Vyříkali jsme si nějaké věci a snažíme se najít pozitivní notu a psychické povzbuzení, aby to mělo efekt a my se nedostávali do depresivního stavu. Věřím, že se nám to bude dařit a dostaneme se z toho dobrým výsledkem.

Jak pracovat s hráči, aby se psychicky zvedli?

Při analýze každý věděl, že výkon nebyl dobrý. To není třeba hráčům říkat. My je musíme připravovat na to, co bude, že tlak bude a možná větší a větší. Tyhle věci ale k fotbalu patří a je třeba se s nimi poprat. Co bylo, bylo. Musíme hledat pozitivní věci. Například, že tým dokáže pracovat a třeba v soubojovosti jsme neztráceli. Chybí nám však lehkost, uvolněnost a správné řešení situací.

Když si vezmeme jména jako Matoušek, Jaroň, Koudelka, tak to jsou hráči, kteří by právě tu fotbalovost mít měli.

Z vlastní zkušenosti vím, že hlava je velký faktor a může ovlivňovat lehkost a řešení situací, které by v jiné konstalaci řešili rozdílně. Je pro ně těžké se z toho dostat, ale kluci to v sobě na tréninku mají. Pak ale přijde zápas a ten je úplně o něčem jiném. To už nás svazují okolnosti okolo hlavy. Pozitivní myšlení a to, co cvičíme na tréninku, je potřeba přenést do zápasu. Je to těžké, ale věřím, že každý jedinec pomůže tomu druhému. Je to o soudržnosti a musíme se zaměřit na defenzivu a nedostávat laciné góly. To týmu může pomoci více než řešení ofenzivních situací. Pak tam zbývá ještě přechod do síly, spoléhat na odražené míče, že to trefíme, souboje v šestnáctce a standardní situace.

Nyní váš čeká Jihlava, vnímáte tento zápas jako klíčový?

Jeli jsme do Brna a říkali jsme si, že je to klíčový zápas. Hráli jsme s Táborskem, byl také klíčový, pak jsme prohráli s Vyškovem a jeli jsme do Varndorfu s tím, že je zase klíčový. Teď hrajeme s Jihlavou a řekneme si, že je opět klíčový. Začali jsme jaro na posledním místě a jsme na sestupové příčce, takže každý zápas byl a je klíčový.

Co říkáte celkově na zbývající los, v němž hrajete s Jihlavou (11. v tabulce F:NL), v Líšni (6.), s Příbramí (10.), na Dukle (1.), s Opavou (12.) a na Žižkově (13.)?

Nevyberete si, jestli hrajete s týmy z vrchu tabulky nebo spodku. My jsme vyhráli nad třetím Táborskem a prohráli jsme s Varnsdorfem, který je dole. Soutěž je vyrovnaná, relativně všechny týmy o něco hrají a do posledního kola to bude boj. Nemůžeme říkat, že se nedíváme na výsledky ostatních. Samozřejmě to sledovat musíme, ale osobně se musíme dívat sami na sebe, máme ztrátu, nemáme to ve svých rukou. Musíme zápasy zvládat.

Vy jste v Jihlavě strávil jako trenér nějakou dobu. Bude pro vás sobotní duel speciální?

Určitě, stoprocentně. Ještě tam někteří hráči, které znám a trénoval jsem trénoval je, zůstali. Je to pro mě specifické. Jihlavě přeji jen to nejlepší, prožil jsem tam dobré časy, byl jsem tam hodně spokojený, ale teď stojím na druhém břehu.

