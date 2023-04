Hráči prostějovského Eskáčka v derby proti Vyškovu konečně na jaře zvítězili a přichystali tak svému novému kouči Michalu Šmardovi vítěznou premiéru v nové funkci. Jedním z hráčů, kteří za tímto možná až trochu nečekaným úspěchem stáli, byl Robert Bartolomeu. Byl to totiž on, kdo svou šikovností prošel až do vápna, kde na něj přišel faul a následná penalta, která o všem rozhodla.

Robert Bartolomeu (v modrém) při zápase proti Vyškovu | Foto: Deník/David Kubatík

„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Ostatně jako už vlastně každý zápas v naší situaci. Od začátku zápasu jsme měli jasně daný cíl, kterým bylo nedostat gól, což nám ale přineslo ovoce. Soupeř ho totiž skutečně nedal a my jsme v druhé poločase jednou utekli a vyplatilo se nám to. S něčím takovým jsme i počítali," říká po první jarní výhře 29letý běhavý záložník Robert Bartolomeu.

Ze začátku dělali vyškovští hráči Hanákům problémy díky svému dobrému pohybu. Jak střední tak i ty obranné řady domácího mužstva se ale postupem času hostům v rychlosti vyrovnaly a jejich útočné snahy tak značně otupily.

„Věděli jsme, že mají na krajích velice šikovné a rychlé hráče. I proto jsme se na ně snažili co nejlépe připravit a myslím si, že jsme se s tím vyrovnali poměrně slušně. I když si sice nějaké náznaky šancí vytvořili, tak si na nás nakonec nepřišli," pochvaloval si.

Sám Bartolomeu pak byl u zlomového momentu celého zápasu. V 68. minutě byl totiž jedním z hostujících obránců faulován ve vápně a následnou penaltu pak s ledovým klidem proměnil ve vítězný gól kapitán Jan Schaffartzik.

„Koudy (Jan Koudelka, pozn. red.) měl míč na levé straně, jednou nebo dvakrát ho zasekl, pěkně ho podržel a poslal mi jej za obranu. V takových situacích tam totiž vždycky instinktivně nabíhám. A jelikož trávník nebyl kluzký, míč se před gólmanem trochu zastavil a já mohl jít za ním. V ten moment pak přišel ten faul, takže to v podstatě vyšlo," popisuje.

Věřil jsem i v druhý gól

Ten, kdo po prvním prostějovském gólu očekával prudký nástup tlaku ze strany vyškovského favorita, byl asi zklamaný. Mezi tyto zklamané ale stoprocentně nepatřili prostějovští fanoušci, protože jejich tým si posledních více než dvacet minut pohlídal velmi zkušeně a dotáhl zápas k možná až trochu překvapivému vítězství.

„Po tom gólu už jsem nejenže věřil, že to udržíme, ale také, že jim přidáme i druhou branku. Přece jen tam náznaky byly, jenom jsme to prostě nedohráli. Je to škoda, mohl být mnohem dřív klid," konstatoval.

Atmosféra? O poznání lepší

Konec trenéra Šustra se nesl ve velmi nepříjemné atmosféře. Prostějovští fotbalisté ztráceli body v jednom zápase za druhým, výhra stále ne a ne přijít a frustrace jak na straně trenéra, hráčů, fanoušků a nepochybně i vedení dále narůstala. Nyní tak alespoň zčásti mohlo dojít k nějakému uvolnění.

„Je to nyní o poznání lepší. Každému spadl obrovský balvan ze srdce. Na druhou stranu ale víme, že zápasů máme ještě před sebou sedm a nebude to nic jednoduchého. Už dnes zase jedeme nanovo," říká.

Zítra znovu do plné přípravy

První z těžkých mačů čeká Eskáčko už v neděli v 10.30. Svěřenci kouče Šmardy totiž budou zajíždět do pražského Žižkova, kde své zápasy hraje béčko Sparty. To se v posledních zápasech poměrně dost zvedlo a z předposledního patnáctého místa se vyhouplo téměř do poloviny tabulky, konkrétně na deváté místo.

I tak je ale rozdíl mezi Pražany a třináctými Hanáky v extrémně vyrovnané tabulce rozdíl pouhých dvou bodů. „Očekávám od toho další těžký zápas. Bude záležet na tom, kolik bude hrát za Spartu hráčů z áčka. A jelikož to hraje svůj zápas o den dříve, je velice pravděpodobné, že se proti nám někteří postaví. O to větší motivace by to ale pro nás měla být. Dnes jsme měli volno a od zítřka už jdeme zase do plné přípravy," uzavřel Robert Bartolomeu.