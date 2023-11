Trenér Prostějova Pavel Zavadil prožil pěkný návrat na opavský stadion. Eskáčko na něm porazilo tamní celek 2:1 a zvítězilo venku v ligovém utkání poprvé od 22. října loňského roku.

Trenér Prostějova Pavel Zavadil | Video: Roman Brhel/Jan Šimek

Prostějov vyhrál ligový venkovní zápas po více než roce. Jak duel v Opavě hodnotíte?

Utkání bylo z naší strany hodně povedené. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Odzadu kombinačně, organizovaně, jak jsme se celý týden chystali. Herně jsme byli po celý zápas lepší. Věděli jsme, že to tady bude těžké. Opava je doma hodně silná, má skvělé zázemí, je tu skvělá atmosféra. Trošku mě mrzí závěr, měli bychom to uhrát lépe. Jsem spokojený, jak mančaft hrál a jak se prezentoval. Musíme v tom pokračovat.

V závěru Opava snížila, jak jste spokojený s koncem utkání?

Měli jsme s dohráváním zápasů v minulých zápasech problémy. Celý týden jsme se na to chystali, že musíme být maximálně zodpovědní. Každý si to uvědomoval. Závěr byl hektický, domácí to hráli jednoduše dlouhými míči, mají na to typologické hráče. Jsem rád, že jsme to uskákali. Jsou to pro nás strašně důležité tři body.

Prostějov vyloupil Opavu a opustil sestupové příčky

Bylo pro vás utkání v Opavě, kde jste hrával a dělal sportovního manažera, speciální?

Je pravda, že tady také žiji. Specificky jsem to ale nebral. Když někde delší dobu hrajete, tak je to jiný zápas, ale já jsem se snažil koncentrovat jen na hru a na nás, ať hrajeme a působíme dobře, byť jsme se na soupeře chystali.

Začal jste trénovat divizní Řepiště a pak skočil přímo do profesionálního fotbalu. Jaké to je?

Je to rozdíl, ale poctivě jsem se na to připravoval. Musím studovat, to je jasné. Skočil jsem do toho rovnými nohami a neměl jsem čas nad tím přemýšlet. Musím se soustředit, abych to dělal dobře a udělal co nejméně chyb, abychom se dostali z boje o sestup. Mám rád kabinu, hráče a celkovou organizaci. Jak jsem říkal, že nikdy nebudu trenér, tak mě to hrozně chytlo a budu v tom pokračovat.

Jak jste spokojený s podzimní částí F:NL?

Body budeme počítat až po konci. Máme ještě utkání s Kroměříží. Soustředíme se na každý zápas. Druhá liga je tak vyrovnaná, že každý může porazit každého. S lepšími týmy hrajeme lépe, dokážeme je i přehrát. V Opavě jsme neudělali žádnou hrubou individuální chybu, což bylo důležité.

VIDEO: Propracované choreo v utkání Prostějova i inkasovaný gól

Venkovní bilance není ideální, je pro vás problém, že hrajete i domácí utkání v azylu?

Hendikep to je, chodí méně lidí, ale snažíme se na to moc nemyslet, protože na HFK je skvělé hřiště, vždycky nám to dobře nachystají a my využíváme možnost jednou týdně tam trénovat.