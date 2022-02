Přitom ve hře bylo hned několik jmen. Petr Jaroň, Dominik Smékal, Filip Vecheta, Antonín Svoboda, Jakub Yunis, Jakub Matoušek, Jáchym Šíp, Jan Fiala, Filip Uriča, Filip Slavíček, Vukadin Vukadinovič, Vojtěch Stránský, Michael Ugwu, Marek Červenka. Ty všechny vyjmenoval sportovní ředitel klubu Ladislav Dudík.

Ani jeden však nevyšel. „Filip Vecheta byl číslo jedna,“ potvrdil Dudík, ale toho si nechalo v kádru Slovácko. Nejblíže byl pak hostování v Prostějově Ugwu, jehož si ale po pěti hodinách stáhlo Bohemians zpět kvůli zranění jejich forvardů.

„Hned na začátku přípravy jsme jednali na Sigmě a na seznamu jsme měli 7 jmen, se kterými bychom chtěli pracovat, ale řekli nám, že se chtějí pokusit postoupit. Například Kuba Matoušek měl údajně nabídku z Pardubic a Teplic, ale stejně zůstal,“ pokračoval Dudík, že s hledáním posil neotáleli.

Na podobný problém narazili pravděpodobně také u rezervy Baníku, která se drží v MSFL vysoko a rovněž v Kroměříži, která soutěž vede. „I tam máme vytipované hráče, ale když chtějí nahoru, tak jim je nebudeme brát,“ objasnil Dudík.

Trenér Daniel Šmejkal ale problém nevidí. Z hostování se totiž vrátil David Píchal. „Je to útočník, takže jeden odešel, jeden přišel. David měl sice zdravotní problémy, ale už trénuje s námi a počítáme s ním normálně do generálky s Uničovem,“ potvrdil šéf prostějovské lavičky.

Navíc má nachystané i další varianty. „Může tam hrát Bartolomeu, Vichta, Kušej. Variant je několik a jedna utajená, tu vám neřeknu,“ usmál se Šmejkal.

Do týmu měl přijít z Plzně Dominik Kříž, ale byl by to pro něj už čtvrtý přestup v ročníku, což pravidla nedovolují. „Měl perspektivu a mohl pomoci. Plzeň nám ho dá na přípravu, my s ním pracujeme a pak zjistíme, že ho nemůžeme mít. Byl to pro mě šok, ale tohle by měl vědět klub, u kterého je registrovaný,“ nechápal předseda Prostějova František Jura.

„Zaregistrovali ho, ale pak volali z FAČRu, že to musí zrušit. Zkoušeli jsme, jestli tam není právní klička, ale nebyla,“ dodal Dudík.

