Fotbalisté Prostějova v úvodních dvou duelech jarní části F:NL získali jediný bod. Na Andrově stadionu nestačili na béčko Sigmy Olomouc a trenér Pavel Šustr nebyl příliš spokojený s nasazením svých hráčů. „Očekávám, že si to půjdou rozdat a běhat a nebudou přemýšlet, že jsou unavení,“ říkal po porážce 0:2.

Utkání 1. kola MOL Cupu mezi 1. FC Viktorie Přerov (v bílé) a 1. SK Prostějov. Pavel Šustr

První gól jste inkasovali po akci, kdy to vypadalo, že spíše vy po presinku půjdete do přečíslení. Budete spíše vyčítat nedůraz na půlce nebo stoperům, že neuhlídali Přichystala?

Bohužel jsme při napadání jednou výrazně propadli a prohrávali 0:1. Těch chyb před gólem je vždycky víc. Bárt (Robert Bartolomeu) mohl být v souboji na půlce důraznější. Zároveň Marek Mach mohl jako střední záložník reagovat lépe, protože ví, že když tam hráč jde, tak musí jít pod něj, aby se dostal na druhý balon. Přesto se situace vyvinula odvráceným centrem k tomu, že se všichni vrátíme zpět a stejně je tam potom hráč ve vápně sám, protože jsou od něj stopeři daleko. Takže nedůslednost při centru a bránění. Nevím, jestli to budu někomu vyčítat, ale musíme se na to podívat.

V zápase bylo spousta nepřesností, čím to?

Nechci říkat, že to je o kvalitě, ale hráče nabádám, že to jsou věci, které je možné v tréninku stále posouvat dál. Byl bych rád, aby si uvědomili, že přihrávka, převzetí a vedení míče jsou základní věci. Z toho se staví fotbal. A když nám tohle chybí, tak si kombinace můžete malovat jenom v hlavě. Je to o tom drilovat, drilovat, drilovat. Michael Jordan, když nedal trojku, tak si také otevřel halu a šel tři hodiny házet na koš. On se s tím narodil, ale pořád to driloval.

Nevytvořili jste si ani žádný tlak.

Je to o emocích, že si to ti hráči jdou rozdat, jdou běhat. Běžím dopředu, dozadu. Nepřemýšlím, že jsem unavený. Jedu a bojuji do posledního dechu. A to v sobě zatím někteří nemají.

Střídající hráči váš výkon také příliš nezlepšili. Jak je hodnotíte?

Karásek si připsal první start. Je to dorostenec, který s námi trénuje. Do budoucna je to zajímavý hráč. Ale pro něj ten velký stadion v Olomouci je něco, jak když přijdete jako malý k vánočnímu stromku. Vadí mi třeba Blahuta, který je odchovanec Baníku a očekávám od něj, že tam vletí. Připomněl jsem mu Juráska, který teď v posledním zápase nastoupil za Slavii, přišel na hřiště a hned se srazí ve vápně. Naloží protivníkovi a dá mu najevo, tady jsem já. Přijde Blahuta, stoupne si tam a stojí. To je špatně.

Dano nastoupil poprvé v základní sestavě utkání druhé ligy. Obstál?

Musíme se podívat na historii toho kluka. Před dvěma lety hrál divizi, má za sebou půl roku ve třetí lize v Blansku a teď skočil do druhé ligy. Fotbal určitě hrát umí, má možnost se ukázat a prosadit. Když ne, tak půjde dál. Úplně nepropadl, ale rychlost hry je pro něj něco jiného. Potřebuje čas, aby si zvykl.

Béčko Sigmy nasadilo spoustu hráčů z áčka. Jak se na tým, u kterého je nejistá sestava, chystá?

Chystám se na každého soupeře úplně stejně. Podívám se na jeho zápasy, jak hraje, znám trenéra, vím, jak by asi chtěl hrát. Chystáme se na svoji hru. Že bych se díval, kdo bude hrát… Vím, že bude hrát asi Šíp, který je rychlý. Jak se na něj chcete nachystat? No, musíte být rychlejší než on. Celkově je ale jedno v jaké sestavě Olomouc nastoupila. Má kvalitu, to všichni víme. My tomu ale musíme dát větší úsilí a více emocí, jestli chceme být úspěšní. Nemyslím faulování, ale běžecky. V naší soutěži je to o tom, že si to týmy mají rozdat, aby se ukázalo, kdo je na těch postech a fotbalově lepší. Tenhle zápas to splnil. Spíše mi ale vadí, že jsem z hráčů necítil chuť zápas zlomit a víru, že jej můžeme otočit. Pokud chcete někoho přehrát, musíte mu utíkat a donutit ho hrát vaši hru. To se nám nedařilo.

V příštím kole vás čeká první Příbram. Co od zápasu čekáte?

Každý zápas je důležitý. Tabulka je hodně vyrovnaná, stačí dva, tři dobré výsledky a jdete nahoru, naopak dva, tři špatné a musíte zbystřit. Příbram nechci podceňovat ani přeceňovat, viděl jsem je v televizi a zase to bude jenom boj. Kór na našem hřišti, které je teď složitější.