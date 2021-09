O víkendu jste vstřelil dvě branky, jak padly?

Obě mi nachystal Honza Koudelka. Byli jsme domluvení, že když bude za obranou prostor, tak mi tam bude dávat balony, on měl míč na levé straně, dal mi jej tam a já jsem z jedničky zakončoval. U druhého gólu jsme získali míč na půlce, rozběhl jsem to do strany, kde mě opět našel, šli jsme do situace tři na dva a já jsem se rozhodl vzít zakončení na sebe a vyšlo to. Byly to hezké góly.

Měl jste ještě příležitost, abyste zkompletoval hattrick. Mrzí to?

Další šance byly. Po prvním gólu mi uličkou nachystal míč Vasil Kušej, šel jsem zleva sám na bránu a snažil jsem se gólmana obstřelit na zadní tyč, ale chyběl asi půlmetřík, takže tohle mrzí. Na druhou stranu doufám, že jsem si nechal něco na příště.

Prostějov před sezonou hledal gólového útočníka, jste spokojený, jak tuto roli plníte?

Zatím musím zaklepat, že ano. Cítím důvěru od trenéra Jarošíka, za což jsem hodně rád a funguje to. Celému týmu pomáhám tím, že dávám branky a doufám, že to bude pokračovat, protože od útočníka se góly očekávají.

Takže se vám v novém týmu hraje dobře?

Určitě. Trenér po nás chce kombinační hru, hodně do rychlosti, snažíme se míč držet na zemi, což nám vyhovuje, protože v ofenzivě jsme všichni rychlostní typy. Ať už já, Vasil Kušej, Martin Vlachovský nebo Robert Bartolomeu. Podporuje nás Honza Koudelka, který všem rozhazuje balony, z čehož těžíme.

Filip Žák



Věk: 26

Post: útočník

Kariéra: Sigma Olomouc B, HS Kroměříž, Mohelnice, Nitra, HFK Olomouc, Hodonín, Blansko, Prostějov.

V minulé sezoně jste hrál v Blansku, jak zpětně angažmá hodnotíte?

Pod koučem Machalou se nám na podzim moc nedařilo, udělali jsme jen devět bodů, ale nebyla to jen trenérova chyba, pokazili jsme to všichni jako tým. Měli jsme i trochu smůly. V zimě přišel kouč Pulpit a všechno směřoval k tomu, abychom se fyzicky nachystali, běhali jsme hodně bez balonu. Z toho jsme potom těžili, protože jsme byli výborně kondičně nachystaní. Začali jsme dělat body, měli jsme výborný vstup a vše fungovalo.

Potom se to ale zlomilo, že?

Nastaly komplikace, odešel hlavní sponzor pan Merta a klub vyhlásil, že i kdybychom se zachránili, tak druhou ligu nepřihlásí. Od té chvíle jsme všichni cítili, že situace není dobrá a promítala se i do nefotbalových věcí. Nastal zlom také v tom, že jsme se nezachránili ani sportovně.

Hledal jste nové angažmá už v průběhu sezony?

Všichni jsme cítili, že bude potřeba něco řešit, že od léta musíme někam nastoupit. Věděli to i manažeři prvoligových a druholigových týmů, takže situace byla pozitivní v tom, že na každý zápas jezdilo spoustu manažerů, kteří si vytipovali hráče. O zájmu Prostějova jsem věděl, protože jsem byl v kontaktu s trenérem Šustrem.

Měl jste i jiné nabídky?

Jména klubů si nechám pro sebe, ale konkrétně tam bylo něco z druhé slovenské i druhé české ligy. Řešila se také první liga, která ale nedopadla a potom jsem to uzavřel tím, že jsem slíbil trenérovi Šustrovi, že budu hrát v Prostějově, což bylo ještě před koncem minulého ročníku.

Momentálně máte bilanci sedmi branek a čtyř gólů. Máte nějakou metu?

Vždycky se říká, že když je počet branek nad deseti, tak je to fajn, takže kdyby se to povedlo, budu spokojený.

Jaké jsou vaše fotbalové cíle?

Chtěl bych do ligy. Každý by měl věřit, když fotbal dělá profesionálně. Byla by to odměna za celoživotní práci. Teď to vypadá slušně, myslím si, že mám našlápnuto dobře a uvidíme, co přinese zima nebo po sezoně léto.