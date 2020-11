„Nervózní jsme ale ze startu sezony, kdy jsme chvíli čekali na vítězství, nebyli,“ tvrdí sportovní ředitel Ladislav Dudík, který si po letním radikálním řezu ve složení týmu pochvaluje práci trenéra Pavla Šustra „Na hráče má vysoké nároky a zlepšují se pod ním,“ uvedl Dudík, který prozradil třeba to, jak se v koronavirovém vakuu pracuje na dalším doplnění týmu v zimě.

V létě jste nastartovali velkou přestavbu týmu. Daří se podle vašich představ?

Celý ten proces přeměny týmu byl nevyhnutelný. Dá se skoro říct, že jsme už byli postaveni před hotovou věc. David Pašek se chtěl vrátit domů, Milan Lutonský se chtěl zkusit vrátit do první ligy, i když to mu nakonec nevyšlo, tak zakotvil v Líšni. Avizované byly konce kariér Karla Kroupy a Honzy Poláka. Stáňovi skončilo hostování a nechci zapomenout na další hráče.

Třeba Koudelku…

To byla taková třešnička. Ale my vychováváme hráče pro první ligu, takže jsme byli rádi, že o něj byl ve Zbrojovce zájem, i když to byl náš klíčový hráč. Čili hráčů nám odešla spousta i bez toho, že bychom se rozhodli pro nějaký radikální řez. Úkol byl jasný, sehnat novou polovinu kádru.

Jak jste tedy zatím spokojen?

Chtěli jsme mít 21 hráčů. Momentálně tři musíme posílat na tribunu. I ti tři ale mohou být klidně v příštím zápase v kádru nebo přímo na hřišti. Kádr mladých kluků je hodně vyrovnaný a pod trenérem Šustrem se zlepšují. S tím jsme spokojení.

Volbu Pavla Šustra za hlavního hodnotíte tedy pozitivně?

Určitě. Má na hráče poměrně vysoké nároky, ale to je v pořádku. Nedělá rozdíly mezi starým a mladým. Já vidím, že dost hráčů pod jeho vedením vyrostlo. Konkrétním příkladem je třeba Jirka Spáčil, který u nás hostuje ze Sigmy. Před rokem jsem na něj jezdil na třetí ligu, když hrál za olomoucké béčko. Teď dostal příležitost u nás a vybojoval si místo v základu. Je to pro něj obrovský skok. Musel zapnout o dva levely výš a dokázal to. Dalším příkladem je Langer, což je ročník 2000. Kluci chtějí a je na nich vidět obrovský posun. Nejsou to jen tito dva, spokojení jsme i s dalšími hráči.

Klidně jmenujte.

Do základní sestavy se po příchodu z Frýdku-Místku zařadil Daniel Bialek. Ten odehrál snad kromě jednoho zápasu, kdy stál za vyloučení, úplně všechno. Taky Roman Bala, kterého jsme sledovali v Uničově. Stejně jako Bialek je to mladý kluk, který když na sobě bude pracovat, tak se může posunout i výš. Bohužel zranil těsně před soutěží, takže za něj musel zaskakovat zpočátku Aleš Schuster.

S ním stále počítáte, jako s jistotou v záloze?

Ano, já si jej strašně vážím. Pamatuji si jej v Prostějově ještě z dob LeRKu. Na své roky má pořád kvalitu, nikdy nezklamal. Bude mu končit smlouva, ale byl bych rád, kdyby minimálně do konce sezony s námi zůstal.

Můžete naopak potvrdit, že v týmu končí Olexandr Pernackyj?

Od začátku sezony jsme chtěli držet kádr jednadvaceti hráčů. Proto jsme jej ještě v září pustili na hostování do Vyškova. Myslím, že s ním byli spokojeni. U nás má smlouvu do konce sezony, ale máme dohodu, že ji můžeme ke konci kalendářního roku ukončit. Z Vyškova je o něj zájem a z naší strany nebude problém ho uvolnit. Bude to teď záležitost jeho a jeho manažera, jestli se domluví s Vyškovem. S nimi máme nastavenou dobrou spolupráci. Na hostování je tam třeba Adam Dittmer.

Týmu na startu soutěže chvíli trvalo, než poprvé vyhrál. Teď už můžete říct, nebyli jste trochu nervózní, jestli těch změn nebylo příliš?

Nebyli jsme nervózní. Na prvním zápase s Blanskem bylo vidět, že na hráče dopadl tlak, že už se hraje o body. Byl to velký rozdíl oproti přípravě. Ve druhém kole na Dukle byl cenný bod. Mrzel nás hodně domácí zápas s Táborskem, kde jsme hráli svou hru, minimálně v prvním poločase jsme byli jasně lepší, ale nedokázali jsme vyhrát. Pak přišla reprepřestávka, nehráli jsme kvůli koroně ve Vlašimi… Nebylo to pro nikoho jednoduché. V Jihlavě to pak každopádně pro nás byly zlaté body. Mělo by nám to dodat jistoty.

Jak pokračuje vaše spolupráce s Karlem Kroupou, který měl být po konci kariéry vaší pravou rukou?

Karel je ikonou prostějovského klubu. Udělal tady obrovské množství práce. Cením si ho nejen jako hráče, ale i jako výborného člověka po lidské stránce. Koronavirová pandemie nám trochu tu spolupráci rozbila. Měl jezdit sám, případně se mnou společně po zápasech a vyhlížet případné posily. To teď samozřejmě nejde. Měli jsme v plánu, že se pojedeme podívat na Slovensko, z toho zatím také sešlo.

Chystáte nějaké příchody na zimu? A je to v současnosti, kdy se soutěže moc nehrají, vlastně reálné?

V zimě se určitě zase rozehraje hra manažerů, kteří nám budou nabízet své hráče a samozřejmě s doporučením, že ten jejich je nejlepší (směje se). Máme vytipované hráče ze třetí ligy, kterou mám dobře zmapovanou. Jména pochopitelně prozradit nemůžu. Věříme, že tak jako se podařilo přivést Stříže, Balu nebo Bialka, by se mohli povést i další hráči. Uvidíme, jak to bude s Koudelkou, který je v Brně na hostování do zimy, tak uvidíme, jestli ho Zbrojovka prodlouží, případně by se nám vrátil zpátky, což by byla další kvalita. Dva tři hráči by měli přijít do přípravy. I když uvidíme, jaká bude.