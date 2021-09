Atraktivní zápas s Opavou čeká ve druhé lize fotbalisty Prostějova. Na svém hřišti přivítají Opavu. Pikantní zápas čeká především stopera Jana Schaffartzika, který na Hanou přišel pravé ze Slezského FC, kde navíc neskončil úplně v dobrém. Hraje se netypicky v neděli od 16.30.

Prostějov prohrál ve 3. kole poháru doma s Bohemians 0:4. Solomon Omale | Foto: Deník/Jiří Fišara

Prostějovští ve středu hráli pohárový duel s Bohemians a den navíc pro regeneraci se jim šikne. Hanáci schytali čtyři góly, byť konečný výsledek pro ně byl přece jen trochu krutý. „Těžko se to hodnotí. Věřil jsem, že bychom Bohemku mohli potrápit. Dařilo se to těch sedmdesát minut. Druhý poločas jsme však začali pasivně a Bohemka byla lepší a důraznější. Nám taky trochu došly síly,“ viděl trenér Jiří Jarošík. „Hodně jsme ztráceli míče v přechodové fázi. Neměli jsme ani moc standardky. To ovšem bylo tou chybějící aktivitou,“ doplnil kouč Prostějova.