„Hráči nepochopili, že jestliže dlouhodobě nebudou podávat standardně nadstandardní výkony, tak zápasy nemůžou zvládat. Dneska nejsem zklamaný, ale na hráče naštvaný. Řekl jsem jim to a budou určitě změny v kádru, protože takhle to nejde do nekonečna. Budou odchody i příchody. Někteří dostali několik šancí a když nejsou schopni se s tím porvat, tak jim prostě umožníme hrát nějakou nižší soutěž. S vedením si sedneme a zkusíme přivést nějaké zkušené hráče. Jinak se budeme potácet a může to být hodně těžká sezona, což bude i tak.

Některé posily (Šimon Šumbera a Otakar Kohoutek) přišly už v před utkáním s Vlašimí. Jak se vám jeví?

Šumbi určitě zvedne naši fotbalovost. Je schopen hrát fotbal i pod tlakem. Otu jsme tam hodili protože jsme měli zranění před zápasem a Solomon nemohl hrát. Zkusili jsme to, ale bude určitě potřebovat čas. Chtěl bych ale zmínit, co udělal Šimon Šumbera za stavu 0:1. Předkopl si balon, soupeř mu šel pod nohy, rozhodčí odpískal pokutový kop a Šimon šel za ním, že to penalta nebyla a odvolal ji. Takový čin jsem už dlouho neviděl a jsem rád, že ukázal charakter. I z lavičky to vypadalo jako faul, ale hráč jej netrefil.

Během prvního poločasu jste musel střídat Kuliga, o přestávce přišly další tři změny. Ty už byly z výkonnostních důvodů?

Samozřejmě. Byl jsem ještě trpělivý. Normálně bych možná střídal už dříve. Všechna poločasová střídání byla kvůli výkonu. U Kuliga to bylo kvůli zranění. Spadl na něj v souboji hráč a má otřes mozku. Ale ani ten jeho výkon nebyl nijak úžasný.

Mezi trojicí vystřídaných byl i kapitán Jan Koudelka.

Honza by se měl hodně rychle zamyslet nad tím, jaký fotbal teď předvádí. Víme, že fotbal hrát umí, ale my v této situaci potřebujeme kapitána, který tým povede, povzbudí jej a bude podle toho hrát, ukáže hráčům, jaká je cesta. Honza Koudelka to od začátku sezony nedělá. Míra trpělivosti byla naplněna.

Je ve hře změna kapitána?

Samozřejmě to proberu s týmem, není to o tom, že bych to teď rozhodl, ale pokud nebude mít výkonnost, tak nebude hrát a kapitána bude dělat někdo jiný.

Ještě předtím tam přišla červená karta pro Daniela Bialka, budete mu zájezd do brankáře vyčítat?

Souboj s brankářem mu vyčítat nebudu, musím si na to podívat. Jestli měl brankář míč v rukou, tak tam lézt neměl. Ale vzápětí druhá žlutá karta za strčení do protihráče, čímž oslabil tým a samozřejmě za to bude po zásluze odměněn.

První branku jste inkasovali po rohovém kopu, kdy nikdo nestál na vápně na odražené.

Měli jsme tam určitou variantu, jak to bránit. Bohužel ten hráč se to pokusil vyřešit ještě dříve, než si to situace vyžadovala. Ale i tak se tomu dalo zabránit. Musíme jít proti míči a hráč byl mezi stopery, takže je to selhání obrany.

Všechny ty góly byly po stranách a následně po přihrávce do vápna. Padly po nedůslednosti?

Ano, o tom se bavíme. My jsme se vrátili na začátek toho, že musíme důsledně a nekompromisně bránit a čím jsme blíže vlastnímu vápnu, tak to musí být důslednější. Mně to připadalo, že hráči si mysleli, že to půjde samo. Vůbec ne. Kdo se trošku dívá na fotbal, sleduje Vlašim a ví, jací tam jsou hráči - kluci, kteří mají prvoligové zkušenosti, hráči ze Slavie. Ukázali nám, jak má vypadat fotbal.

Od utkání s béčkem Slavie se vám příliš nedaří, nemohlo tam přijít určité uspokojení po zvládnutém prvním kole?

Ne, ne. Určitě to není tak, že bychom si mysleli, že po Slavii půjde všechno samo. Slavia se ještě nestihla adaptovat na druhou ligu. Všichni věděli, že musí poctivě bránit a být ostražití. Naše výkony nás v žádném případě nemohly ani trošku uchlácholit, pokud hráči uchlácholení byli, tak nevím, jak na to přišli.

Jak z toho ven, aby příští zápas, který vás čeká už ve středu, byl lepší?

Teď není moc času na trénování, dáme si video, na kterém si některé věci vysvětlíme a máme jeden trénink, abychom se připravili na Příbram. Čeká nás náročný zápas.

Podruhé se jako střídající hráč dostal na hřiště David Gáč, který byl zraněný. Jak je na tom?

David v pohárovém utkání v Přerově špatně došlápl, bylo tam podezření na prasklý meniskus, což se nakonec nepotvrdilo. Podstoupil nějakou léčbu, byl v plném tréninku, střídal už proti Chrudimi. Uhráli jsme proti ní remízu a nechtěli jsme do stoperské dvojice sahat, tak jsme se domluvili, ať je připravený i na post defenzivního záložníka. Možná kdybychom rozhodli jinak, tak by Bialek nedostal červenou, ale to jsou kdyby a nedá se to vrátit.

