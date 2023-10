/AKTUALIZOVÁNO/Fotbalisté Prostějova prohráli na hřišti Jihlavy 1:2, přestože po první půli vedli zásluhou proměněné penalty Tomáše Malce a ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE jsou na předposledním místě.

FNL: Jihlava - Prostějov. Ilustrační foto | Foto: FB účet FC Vysočina Jihlava

V 11. kole druhé nejvyšší soutěže sahal Prostějov dvakrát po vedoucí brance na půdě Vysočiny Jihlava. Povedlo se mu to až minutu před koncem prvního poločase. Domácí kapitán Vedral zahrál rukou a nařízenou penaltu proměnil pátým gólem v ročníku Tomáš Malec.

„Dlouho jsme se rozkoukávali, soupeř měl pětadvacet minut více ze hry ale nedostal se do šancí. Dobře jsme bránili náš box. Pak jsme měli sami tutové šance, ale nedokázali jsme dát gól ze hry,“ hodnotil trenér Prostějova Pavel Zavadil.

Jenže branka do kabiny Eskáčku na body nestačila. A to i proto, že ve 48. minutě neproměnil samostatný nájezd na brankáře v druhou trefu Malec. Mastný jej vychytal a přišel trest. „Tohle měl být tutový gól,“ litoval Zavadil.

V 53. minutě si Araujo-Wilson naskočil na centr a umístil jej hlavou k tyči Vejmolovy brány - 1:1. V 66. minutě Vysočina duel otočila, když se prosadil Matúš Lacko.

„Druhý poločas byl vyrovnaný, ale my jsme u gólů udělali fatální chyby. Špatně jsme odkopli míč a při následném centru jsme byli v našem vápně čtyři na tři, přesto jsme dostali gól, jelikož jsme nešli do míče. U druhého jsme špatně nabrali hráče, který si narazil do vápna a nepokračovali jsme s ním. To byla velká individuální chyba,“ kroutil hlavou kouč.

Hostům se už vyrovnat nepodařilo. Nejblíže k tomu měl deset minut před koncem Jan Silný, jenže trefil pouze tyč.

Prostějov tak je nadále v sestupovém ohrožení. Nachází se na 15. místě s pouhými devíti body. V dalším kole přivítá v holickém azylu osmou Líšeň. Hraje se v sobotu dopoledne.

„Jsem rád, že jsme si venku vytvořili tolik šancí, ale shořeli jsme na naší neproduktivitě a nemohoucnosti. Kluci ale v tréninku pracují dobře a dávají tomu všechno. Věřím, že příště už příležitosti dáme,“ uzavřel Zavadil.

FC Vysočina Jihlava - 1. SK Prostějov 2:1 (0:1)

Branky: 53. Araujo-Wilson, 66. Lacko – 44. Malec (pen.)

Rozhodčí: Vokoun – Pospíšil, Ježek. ŽK: Lacko – Gábriš. Diváci: 508

Jihlava: Mastný – T. Svoboda, Vedral, Tombul, Peřina (74. Chytrý) – Tureček, A. Pešek – T. Franěk (81. Ogiomade), Lacko (89. Piško), Fila (81. Křivánek) – Araujo-Wilson. Trenér: David Oulehla

Prostějov: Vejmola – P. Jaroň, K. Spáčil, Elbel (72. Cienciala), R. Látal – Gábriš, Schaffartzik, Habusta (67. Macháček), Slaměna (72. Koudelka), Šimek (84. Moučka) – Malec (67. Silný). Trenér: Josef Mazura