„Trošku nás brzdila zraněné některých hráčů, takže jsme nestihli vyzkoušet například některé hráče na různých postech a celkově všechny věci. Ale tak to někdy v přípravě bývá. Kluci už se dávají do kupy. Máme ještě dva týdny, abychom byli ideálně nachystaní,“ řekl Šustr.

Klubu se podařilo v posledních dnech dotáhnout hostování Bronislava Stáni z ligové Opavy. Někdejší Šustrův svěřenec z brněnské Zbrojovky by měl pomoct oživit ofenzivní část hry.

„Znám ho z Brna. Registroval jsem ho v lize za Baník i v Opavě. Naskytla se příležitost jej získat a já věřím, že nám bude schopný pomoct. Přece jen je to hráč s prvoligovými zkušenostmi. V první fázi to bude hostování a uvidíme, jak se to potom bude vyvíjet dál. Je to rychlostní typ, dobrý soubojích. Umí se dostat do šance a zakončit,“ popsal detailně Šustr herní charakteristiku šestadvacetiletého rodáka ze Znojma, který už za Prostějov odehrál přípravný duel se slovenskou Skalicí (1:1).

Rychlost, tu hledáme

Dalšími posilami Šustrova výběru jsou Michal Stříž a Daniel Bialek.

Stříž hrál naposledy druhou ligu ve Vítkovicích.

„Dovede hrát levého obránce i záložníka. Je to velmi pracovitý hráč, který se navíc chce dál zlepšovat a posouvat. Charakterově velmi dobrý kluk,“ řekl Šustr.

Bialek přichází ze třetiligového Frýdku-Místku.

„Bialek je mladý kluk, který má poměrně dost zápasů ve třetí lize. Myslím si, že má potenciál, aby se stal minimálně kvalitním druholigovým hráčem. Má chuť na sobě pracovat, to je ostatně společné pro všechny tři,“ dodal prostějovský kouč, jenž přes zimu pracoval hlavně na tom, aby prostějovská hra na jaře zrychlila.

K tomu bylo potřeba přivést i potřebné typy hráčů.

„V ose máme hráče jako Alda Schuster, Martin Sus, Honza Polák, Karel Kroupa. To jsou kluci, kteří už mají nějaké roky a rychlostně nahoru už půjdou těžko,“ uvědomuje si Šustr.

„I do budoucna tak chceme hledat hlavně hráče, kteří mají rychlostní předpoklady. Takové, se kterými chceme pracovat do budoucna. Není to jen krátkodobá záplata. Všichni se hodí do toho, co v Prostějově budeme chtít hrát, navíc přicházejí na posty, ve kterých jsme se necítili být tak silní,“ doplnil Šustr, jenž věří, že na druhou ligu bude klub nachystaný dobře.

„Až soutěž nám ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Sám jsem zvědavý na některé kluky, kteří by měli dostat větší roli než dřív a hra bude víc ležet na nich. Ať už je to Šteigl, Píchal, Machynek a další. Hrají druhou ligu dost dlouho na to, aby ukázali, že jsou kvalitní hráči a že se o ně můžeme opřít,“ prohlásil Šustr.

Jeho soubor měl sehrát ve středu přípravné utkání s Kroměříží, ale kvůli marodce jej nakonec po vzájemné dohodě se soupeřem zrušil.

„Tým bychom dohromady dali, ale delší dobu je nás spíš míň a nebyli bychom schopní protočit hráče tak, jak bychom si přáli. Proto jsme se rozhodli, že budeme hrát jen v sobotu s Frýdkem-Místkem,“ dodal prostějovský kouč.

V SOBOTU S FRÝDKEM-MÍSTKEM V PROSTĚJOVĚ

Sobotní přípravné utkání mezi Prostějovem a Frýdkem-Místkem se nakonec bude hrát od 10 hodin v Prostějově a nikoliv na umělé trávě v areálu olomouckého Androva stadionu, jak bylo původně v plánu. „Chtěli jsem, pokud jen trochu bude možné, hrát na přírodní trávě,“ uvedl trenér Šustr.